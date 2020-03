Nokia Xpress Music otrzymuje certyfikat C3

Nadchodząca komórka z klawiszami otrzymała certyfikat niezbędny do wprowadzenia do sprzedaży.

HMD Global jest jednym z niewielu producentów, którzy nadal wierzą w klasyczne telefony komórkowe z klawiszami. W sklepach znajdziemy kilka modeli Nokii z klawiszami. Na rynku dostępne są zarówno najprostsze modele, jak i urządzenia pracujące pod kontrolą KaiOS z obsługą Asystenta Google oraz z wbudowanym modemem sieci 4G LTE.

Źródło: gsmarena.com

Od pewnego czasu do sieci przedostają się informacje na temat kolejnej komórki z klawiszami produkcji Nokii. Tym razem chodzi o reaktywacje modelu Xpress Music, który, jak sama nazwa wskazuje będzie telefonem dla fanów muzyki.

Wszystko wskazuje na to, ze HMD Global już wkrótce zdecyduje się na oficjalną premierę urządzenia. Przed wprowadzeniem do sprzedaży Nokia Xpress Music TA-1212 otrzymała certyfikat C3. Został on już udostępniony w sieci i zdradza kilka szczegółów na temat nadchodzącego telefonu komórkowego.

Co zaoferuje nadchodząca Nokia Xpress Music TA-1212?

Certyfikat 3C informuje, że telefon zostanie wyposażony w standardowe złącze do ładowania 5VDC 550 mA, co nie powinno dziwić - w końcu mamy do czynienia z klasycznym telefonem komórkowym. Nokia Xpress Music będzie podstawowym modelem. Na pokładzie zabraknie między innymi modemu sieci 4G LTE. Telefon pracować będzie w standardzie GSM.

Lista TENAA potwierdza, że telefon komórkowy będzie miał wymiary 123,8 mm x 52,4 mm x 13,1 mm. Urządzenie ważyć będzie zaledwie 88 gramów. Telefon zostanie wyposażony w niewielki, niedotykowy ekran o przekątnej 2,4 cala oraz rozdzielczości 240 x 320 pikseli. Nokia Xpress Music TA-1212 zasilana będzie za pomocą akumulatora o pojemności 1200 mAh. Telefon nie zaoferuje wsparcia dla szybkiego ładowania. Co ciekawe w sieci pojawiły się informacje, że Nokia Xpress Music zaoferuje 8 MB pamięci operacyjnej.

Nie zabraknie kamerki o rozdzielczości 0,3 MP, która pozwoli na wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

Spodziewamy się, że Nokia Xpress Music zostanie zaprezentowana wraz z innymi modelami Nokii 19 marca 2020 roku.

Źródło: 91mobiles.com