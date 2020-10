Nokia ma ambitne plany - chce pokonać Xiaomi, Samsunga oraz Huawei

HMD Global otrzymało nieco pieniędzy od partnerów. Firma chce przywrócić Nokii dawny blask. Czy to w ogóle możliwe?

Do sieci trafił właśnie najnowszy dokument wewnętrzny HMD Global, w którym znajdują się informacje na temat planowanego rozwoju oraz przyszłości marki Nokia.

Nokia 5.3 Źródło: techadvisor.co.uk

HMD Global reaktywowało markę Nokia w 2017 roku. Po udanym debiucie rynkowym Nokie z Androidem ponownie stają się coraz mniej popularne. Producent zachęca co prawda częstymi aktualizacjami systemu operacyjnego oraz obietnicami aktualizacji do kolejnych wersji, ale jak widać to za mało.

W najnowszym dokumencie wewnętrznym znajdziemy także odwołania do niezaprezentowanej jeszcze Nokii 10. Smartfon ten ma być flagowym fotosmartfonem, który zastąpi niezbyt ciepło przyjętą Nokię 9 PureView.

Co ciekawe w pliku wspomina się, że przecieki dotyczące Nokii 10 są absolutnie zabronione. Czyżby Nokia szykowała dla nas prawdziwego flagowca z krwi i kości, który będzie w stanie konkurować z Samsungiem Galaxy S21 czy Xiaomi Mi 10?

Interesującą jest także część dokumentu opisująca przyszłość marki Nokia w najbliższych latach. Szczytnym celem HMD Global jest wejście do 3 największych producentów smartfonów w przeciągu najbliższych 3 do 5 lat. Cóż, stwierdzenie to jest bardzo odważne. Jak Nokia zamierza pokonać największych gigantów technologicznych? Okazuje się, że kluczem do pokonania firm takich, jak Xiaomi, Samsung, Oppo, vivo, Redmi czy Huawei ma być bardzo bliska i życzliwa współpraca z Google.

Nie powinno nas to dziwić. W końcu zaledwie dwa miesiące temu Google oraz Qualcomm zainwestowały sporą sumę pieniędzy w Nokię. Informacje z dokumentu wskazują, że w przyszłości Nokia zajmie się produkcją Pixeli na każdą kieszeń - od najtańszych budżetowców do flagowców. Strategię taką wykorzystywała swego czasu Motorola pozostająca wtedy we władaniu samego Google. Z praktyki wiemy, że finalnie wyszukiwarkowy gigant sprzedał Motorolę firmie Lenovo.

Dzięki przeciekowi wiemy także jakie rynki są kluczowe dla Nokii. Co ciekawe nie jest to wcale Polska. Firma zamierza stale rozwijać swoje portfolio z myślą o klientach z Indii, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA oraz Meksyku.

Źródło: gsmarena.com