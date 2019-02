Nokia ogłasza nowe budżetowe telefony od 35$ na MWC 2019

Na targach MWC Nokia oprócz prezentacji modelu 9 PureView zaprezentowała także cztery budżetowe urządzenia - Nokię 4.2, 3.2, 1 Plus oraz 210.

Trzy nowe budżetowe smartfony z systemem operacyjnym Android oraz zwykły klawiszowy telefon komórkowy zostały zaprezentowane wraz z flagowym modelem Nokia 9 PureView na targach MWC.

Nokia 1 Plus i Nokia 210 będą dostępne od marca w cenach 99 dolarów (około 390 zł) oraz 35 dolarów (około 140 zł), podczas gdy wyższe modele Nokia 4.2 i Nokia 3.2 bedą dostępne w sprzedaży odpowiednio w kwietniu i maju w cenach od 139 dolarów (około 550 zł) do 199 dolarów (poniżej 800 zł). Nie podano na razie żadnych informacji odnośnie cen urządzeń w Polsce.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 to najlepiej wyposażony budżetowy smartfon zaprezentowany przez Nokię na MWC. Posiada ekran o przekątnej 5,71 cala w rozdzielczości HD+ i z proporcjami 19:9 oraz ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 439. Model dostępny będzie w dwóch wersjach różniących się ilością pamięci operacyjnej RAM oraz pamięci wewnętrznej. Podstawowy model wyposażony będzie w 2 GB pamięci operacyjnej RAM i 16 GB pamięci masowej. Droższa konfiguracja posiadać będzie 3 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB pamięci masowej. Oba modele posiadają możliwość rozbudowy pamięci za pomocą kart microSD do 400 GB.

Telefon wspiera również Dual-Sim oraz wyposażony jest niestety w złącze microUSB zamiast USB-C.

Nokia 4.2 to dobrze wyglądający i solidnie wykonany smartfon z ekranem zajmującym dużą część przedniego panelu (jak na tę półkę cenową). Na boku znajduje się przycisk dedykowany wywołaniu Asystenta Google. Z tyłu znajduje się czytnik linii papilarnych i podwójny aparat - 13 Mp + 2 Mp, przesłona f/2,2. Aparat z przodu posiada rozdzielczość 8 Mp.

Zastosowany akumulator ma pojemność 3000 mAh. Nokia 4.2 waży 161 g i ma wymiary 148,95 mm x 71,3 mm x 8,39 mm. Dostępna będzie w kolorze czarnym lub różowym.

Podobnie jak pozostałe smartfony Nokii posiada zainstalowanego Androida w wersji 9.0 Pie, a producent obiecuje terminowe aktualizacje oprogramowania i długie wsparcie.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 jest bardzo podobna do modelu 4.2, ale posiada większy wyświetlacz o przekątnej 6.26 cala i rozdzielczości HD+. Większa obudowa (159,44 mm x 76,24 mm x 8,6 mm) pozwoliła pomieścić akumulator o większej pojemności 4.000 mAh, co według producenta będzie przekładać się na dwa dni użytkowania. Waga wynosi 178g.

Nokia 3.2 również posiada przycisk dedykowany do wywołania Asystenta Google.

Ze względu na niższą cenę z tyłu znajdziemy tylko jeden aparat o rozdzielczości 13 Mp wspomagany diodą doświetlającą LED. Z przodu umieszczono 5 Mp aparat do selfie i wideorozmów.

Warto zauważyć, że jedynie droższa konfiguracja z 3 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB pamięci masowej wyposażona jest w czytnik linii papilarnych umieszczony z tyłu urządzenia. Zabrakło go w wersji z 2 GB pamięci operacyjnej RAM i 16 GB pamięci masowej.

Nokia 3.2 również wyposażona jest w procesor Qualcomm Snapdragon 429 i slot na karty microSD. Również posiada zainstalowany system operacyjny Android w wersji 9.0 Pie.

Tak samo jak droższy model 4.2 posiada złączę microUSB i wspiera Dual-SIM.

Urządzenie dostępne będzie w dwóch kolorach: czarnym oraz stalowym.

Nokia 1 Plus

Nokia 1 Plus to smartfon z systemem operacyjnym Android GO, który jest zaprojektowany i zoptymalizowany do działania na urządzeniach ze słabszymi procesorami i mniejszą ilością pamięci.

Kosztuje ona zaledwie 99 dolarów (około 380 zł) i widać, że mamy jest to urządzenie z niskiej półki cenowej, ale nadal wygląda dobrze. Posiada ekrane o przekątnej 5,45 cala w rozdzielczości zaledwie 960 x 480 pikseli (FWVGA). Panel wykonany jest w technologii IPS i posiada proporcje 18:9.

Wymiary telefonu to 145,04 mm x 70,4 mm x 8,55 mm.

Nokia 1 Plus dostępna będzie w kolorze czarnym, niebieskim oraz czerwonym.

Na pokładzie znajdziemy niezbyt szybki czterordzeniowy procesor produkcji MediaTek MT6739WW wsparty zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej RAM i 8 GB lub 16 GB pamięci wewnętrznej, której nie można rozbudować. Mimo słabej specyfikacji zastosowanie Android Go powinno sprawić, że urządzenie będzie działać płynnie.

Nokia 1 Plus posiada dwa aparaty fotograficzne, aparat 5 Mp o stałej ogniskowej z przodu i aparat 8 Mp z autofocusem z tyłu.

Akumulator posiada 2500 mAh pojemności i jest ładowany poprzez złącze MicroUSB. Nokia deklaruje, że wystarczy na 12,7 godzin rozmówi i do 25 dni w trybie gotowości.

Nokia 210

Nokia 210 nie jest smartfonem. To zwykły klawiszowy telefon komórkowy oparty na oprogramowaniu Nokia Series 30+ z małym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 2,4 cala oraz rozdzielczości QVGA. Urządzenie to będzie świetne dla osób, które nie chcą korzystać ze smartfona lub potrzebują drugiej taniej zapasowej komórki.

W telefonie zaimplementowano przeglądarkę internetową Opera Mini z dostępem m. innymi do Facebook'a.

Telefon waży 82 gramy. Wymiary to: 120.8 mm x 53.49 mm x 13.81 mm. Pojemność akumulatora wynosi 1020 mAh i zapewnia do 18 godzin rozmów i 20 dni w trybie czuwania.

Nokia 210 wykonana jest z poliwęglanu i dostępna będzie w kolorze czarnym, szarym lub czerwonym.