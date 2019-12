Nokia ogłosi swoje plany dotyczące sieci 5G na Qualcomm Snapdragon Summit

Na najbliższym spotkaniu Qualcomm Snapdragon Summit HMD Global poinformuje o swoich planach dotyczących przyszłych telefonów z 5G.

Spodziewa się, że Qualcomm zaprezentuje nowy procesor Qualcomm Snapdragon 735 z modemem 5G. Będzie to pierwszy średniopółkowy procesor z wbudowanym modemem sieci 5G. Pierwszym telefonem, który wykorzysta chip ma być Nokia 8.2.

Źródło: hmdglobal

CPO HMD Global ogłosił, że Nokia zamierza przedstawić swoje plany dotyczące sieci 5G na Qualcomm Snapdragon Summit, który rozpocznie się 3 grudnia i potrwa do 6 grudnia. Oczekuje się, że Qualcomm zaprezentuje wtedy nowe procesory z serii Snapdragon. Oczekujemy flagowego Snapdragona 865, który znajdzie się na pokładzie wielu przyszłorocznych flagowców z amerykańską wersją Samsunga Galaxy S11 na czele. Drugą nowością ma być tańszy Snapdragon 735. Będzie to pierwszy tańszy układ przeznaczony do smartfonów i tabletów ze zintegrowanym modemem sieci 5G.

Qualcomm Snapdragon 735 ma wprowadzić sieć 5FG do średniaków już w 2020 roku. Urządzenia te mają kosztować w okolicach 500-600 dolarów (2000-2400 zł netto).

Pierwszym urządzeniem z procesorem Qualcomm Snapdragon 735 ma być Nokia 8.2. Będzie to pierwszy smartfon Nokii z obsługą sieci 5G. Urządzenie ma zostać zaprezentowane już 5 grudnia 2019 roku podczas Qualcomm Snapdragon Summit. Oczekuje się, że urządzenie będzie miało 32 MP aparat do selfie i 64 MP aparat główny. Nokia 8.2 pracować będzie pod kontrolą Androida 10 i należeć będzie do Android One, co ma zagwarantować długotrwałe i terminowe udostępnianie aktualizacji oprogramowania. Nokia 8.2 ma kosztować około 500 dolarów.

Źródło: hmdglobal

Układ Qualcomm Snapdragon 735 będzie wykorzystywany przez wiele firm z Realme i Xiaomi na czele. To właśnie chińscy producenci są obecnie najważniejszymi graczami w średniej półce cenowej.

Poza nowym smartfonem Nokia ma zaprezentować również własny Smart TV. Oczekuje się, że będzie to 55 calowy telewizor wyposażony w panel o rozdzielczości 4K z wbudowanymi głośnikami sygnowanymi logo JBL. Telewizor ma pracować pod kontrolą Androida 9.0 Pie, który ukryty będzie pod autorską nakładką dostosowaną do dużego, niedotykowego panelu telewizora.

Źródło: 91mobiles.com