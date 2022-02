Nokia ponownie próbuje z produkcją laptopów. Czy tym razem się uda?

Nokia znana jest jako producent telefonów komórkowych. Mało kto wie, że w historii Nokia produkowała laptopy. Teraz firma robi drugie podejście do rynku komputerów przenośnych.

Huawei udowodnił, że producent smartfonów może prezentować ciekawe laptopy będące alternatywą dla konstrukcji oferowanych przez firmy specjalizujące się w produkcji komputerów. Śladami chińskiego giganta zamierza podążać Nokia. Producent telefonów komórkowych w przeszłości produkował już laptopy. W 2009 roku firma zaprezentowała model Booklet 3G, który był premium netbookiem z wbudowanym modemem sieci komórkowej w standardzie 3G.

Nokia PureBook Pro Źródło: Off Global

Po wielu latach przerwy francuski startup Off Global nabył prawa do produkcji laptopów z logo Nokia na obudowie. Zaprezentowano już pierwszy model - Nokia PureBook Pro.

Pierwszy komputer z serii PureBook Pro zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu na targach MWC 2022 i trafi do sprzedaży w 22 krajach.

Nokia PureBook Pro pomimo dopisku Pro w nazwie będzie raczej tanim komputerem. Do wyboru będziemy mieli modele z ekranami o przekątnej 15,6 oraz 17,3-cala o rozdzielczości Full HD. Będą to ekrany IPS LCD. Komputer otrzyma również 2 MP kamerę do wideorozmów.

Nokia PureBook Pro Źródło: Off Global

Całość zasilana będzie procesorem Intel Core i3-1220P. To nowy procesor 12 generacji z niższej półki cenowej. W przyszłości pojawi się również model z procesorem Core i5.

Komputer zamówimy w wersji z 8 GB pamięci operacyjnej i 512 GB nośnikiem SSD. Nokia PureBook Pro otrzyma dwa porty USB Typu C, port USB Typu A, czytnik kart pamięci microSD oraz gniazdo słuchawkowe Jack.

Całość pracować będzie pod kontrolą Windowsa 11.

Nokia PureBook Pro Źródło: Off Global

W zależności od modelu otrzymamy baterię o pojemności 57 Wh (15,6 cala) lub 63 Wh (17,3 cala). Komputer otrzyma system szybkiego ładowania. Baterie naładujemy do 60% w ciągu 30 minut. Czas pracy na baterii wynosi do 10 godzin.

Pierwszy laptop z rodziny PureBook Pro otrzyma klawiaturę z podświetleniem oraz czytnikiem linii papilarnych. Komputer pojawi się w sprzedaży w drugim kwartale tego roku. Cena startować będzie z poziomu 699 Euro (około 3200 zł).