Nokia prezentuje trzy nowe telefony: C5 Endi, C2 Tava i Tennen

Nokia nie szuka miejsca na wyższych półkach cenowych, a zamiast tego skupia się na budżetowcach. Właśnie dodała do swojego katalogu trzy najnowsze modele - C5 Endi, C2 Tava i Tennen.

HMD Global, czyli właściciel marki Nokia, bez wcześniejszych zapowiedzi zademonstrował trzy świeże modele: C5 Endi, C2 Tava oraz Tennen. Wszystkie działają pod kontrolą systemu Android 10 oraz będą dostępne w bardzo przystępnych cenach. Jak na razie mają być dostępne tylko w USA, gdzie dystrybucję na wyłączność modelu Tava otrzymała firma telekomunikacyjna Cricket Wireless. Pozostałe mają znaleźć się u różnych sprzedawców.

Nokia C5 Endi to model z wyświetlaczem 6,5" o rozdzielczości HD+. Znajduje się w nim notch, gdzie umieszczono obiektyw 8 MP. W obudowie znajdziemy przycisk Asystenta Google, a z tyłu obiektyw 13 MP oraz ultraszerokokątny 5MP i sensor 2MP. Pod nimi umieszczono czytnik odcisków palców. Jednostka centralna to procesor MediaTek Helio P22 z 3GB RAM. Model ten otrzymał kartę pamięci 64GB i baterię 4000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 10W. Całość za 170 dolarów, czyli ok. 700 złotych. Sprzedaż rozpocznie się 5 czerwca.

Nokia C2 Tava/Tennen to w zasadzie ten sam telefon, jednak nazewnictwo różni się w zależności od dystrybutora. Jest to mniejszy model, mający wyświetlacz 5,45". Jakość obrazu to HD+ w proporcjach 18:9. Kamera selfie to obiektyw 5 MP, a tylny aparat to obiektyw 8MP i sensor głębi 2MP. Tu również znajduje się przycisk Asystenta, ale procesor to Helio A22 z 2GB RAM. Urządzenie będzie dostępne z 16 lub 32GB pamięci. W każdym przypadku tę ilość można zwiększyć za pomocą kart microSD. Smartfon zasilany jest przez baterię 3000 mAh i ma wsparcie dla szybkiego ładowanie 10W. Sprzedaż rozpocznie się 15 czerwca. Cena - 110 dolarów, czyli ok. 450 zł.

Źródło: GSM Arena