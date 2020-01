Nokia zaprezentuje smartfona w stylu retro (?)

Ostatnio o Nokii pisaliśmy przy okazji nowych informacji na temat Nokia 9.2 PureView. Jednak w sieci pojawiła się nowa wieść - mówi ona o tym, że producent szykuje telefon wyglądający niczym "oryginalna" Nokia, z czasów przed Androidem. Czy to prawda? Źródłem informacji jest tweet zamieszczony przez szefa działu produktów HMD, czyli właściciela marki, Juho Sarvikasa. Co ciekawe, zaprezentował tam... buty sportowe Adids Originals, dodając: "oznacza to, że wkrótce zostanie zaprezentowana oryginalna Nokia".

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile ???? #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke