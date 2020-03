Nokia zmienia plany dotyczące aktualizacji telefonów do Androida 10

Z powodu opóźnień spowodowanych koronawirusem, Nokia musiała zmienić plan rozsyłania aktualizacji systemu. Jak prezentuje się nowy?

HMD Global czyli właściciel marki Nokia, przedstawił schemat rozprowadzania systemu Android 10 w sierpniu 2019 roku. Wszystkie aktualizacje zaplanowane na ostatni kwartał ub. roku zostały przeprowadzone zgodnie z planem - dzięki czemu z nowego systemu mogą cieszyć się posiadacze smartfonów Nokia 9 PureView, Nokia 8 i innych. Jednak koronawirus pokrzyżował plany i w związku z tym zaplanowana na pierwszy kwartał b.r. aktualizacja modelu Nokia 2.2 zostanie przesunięta na okres pomiędzy pierwszy a drugim kwartałem. Z kolei telefony Nokia 3.1 Plus, 3.2 oraz 4.2 zostały przesunięte na drugi kwartał. Tak wyglądał obecny plan dostarczania systemu Android 10:

Jak widzimy, Nokia 1 Plus oraz 5.1 Plus otrzymają go gdzieś w drugim kwartale 2020. Juho Sarvikas, szef działu mobilnego HDM Global, podkreśla, że Nokia i tak pozostaje marką, która najszybciej na rynku dostarcza aktualizacje dla swoich telefonów. Wraz z zaprezentowaniem nowego planu aktualizacji ogłoszono również, że niektóre modele smartfonów zostały objęte wydłużonym okresem wsparcia. Okres ten obejmuje 12 miesięcy, a więc równy rok. Potwierdzono również, że cały czas jest w planach zaprezentowanie flagowca Nokia 5.2 podczas imprezy w Londynie, która ma mieć miejsce 19 marca. Jednak - jak uczy doświadczenie poprzednich dni - koronawirus może sprawić, że zostanie odwołana.

Źródło: Neowin