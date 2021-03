Nomadland – Złoty Glob za najlepszy dramat oraz inni zwycięzcy gali

Złote Globy zostały wręczone, a wśród nagrodzonych znalazł się wyjątkowy dramat – Nomadland. Powody do radości ma także Netflix oraz twórcy Kolejnego filmu o Boracie.

Jak co roku, gala wręczenia statuetek Złotych globów wzbudziła ogromne zainteresowanie. Oczywiście pojawiały się wcześniej liczne spekulacje na temat potencjalnych zwycięzców, jednak wśród typowanych faworytów znalazło się także kilka zaskoczeń. Bezapelacyjnie, gwiazdą tego wyjątkowego wydarzenia był dramat amerykański Nomadland, który już od dawna typowany był na kandydata do najważniejszych tegorocznych nagród, m.in. Oskarów 2021. Zwycięstwo tego wyjątkowego filmu z pewnością ucieszyła większość kinomanów, gdyż jest to wartościowe i ciekawe dzieło, z pewnością warte polecenia. Tym bardziej, iż film ze znakomitą rolą Frances McDormand zgarnął dwie statuetki – dla najlepszego dramatu oraz dla Chloé Zhao za reżyserię tego obrazu.

Wśród triumfatorów 78. edycji rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej znalazł się także Kolejny film o Boracie, który również zapracował na dwie nagrody – za najlepszy musical lub komedia oraz za najlepszego aktora w musicalu lub komedii, którą otrzymał Sacha Baron Cohen.

Nie tylko produkcje kinowe są w centrum zainteresowania gali, a ogromne powody do radości ma platforma steamingowa Netflix. Produkcje serwisu zdobyły łącznie aż osiem statuetek: Rosamund Pike zdobyła nagrodę dla najlepszej Aktorki w komedii lub musicalu za rolę w najnowszym hicie filmowym Netflixa – O wszystko zadbam.

Gambit Królowej zgarnął statuetkę za najlepszy Film telewizyjny lub serial limitowany, a Anya Taylor-Joy za najlepszą Aktorkę w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym za główną rolę w tym obrazie.

Jednak największym triumfatorem rozdania Złotych Globów okazała się inna produkcja Netflixa – serial The Crown, czyli fabularyzowana historia brytyjskiej rodziny królewskiej. Zwyciężył on w kategoriach: najlepszy Serial dramatyczny, Aktorka w serialu dramatycznym – Emma Corin, Aktor w serialu dramatycznym – Josh O’Connor oraz Aktorka drugoplanowa – Gillian Anderson.

Zaskoczeniem jest też nagroda za scenariusz do Arona Serkina za Proces Siódemki z Chicago, opartego na faktach serialu oryginalnego Netflixa. Z kolei wskazywany jako jeden z faworytów do statuetki Film dramatyczny Munk przegrał na rzecz wspomnianego już Nomadland.

Poniżej lista zwycięzców 78. gali rozdania Złotych Globów