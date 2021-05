Nonoroboty w ludzkim organizmie to nie mit – przełom w badaniach

Potencjał nanorobotów jest ogromny, a dzięki nowym rozwiązaniom ich wykorzystanie jest co raz bliżej. Wszystko, dzięki rzęskom i pantofelkowi.

Wbrew pozorom, nanotechnologia nie jest już mrzonką rodem z filmów z gatunku fikcji naukowej. Co więcej, jest to jedna z najprężniej rozwijających się i najbardziej fascynujących dziedzin nauki, która znalazła zastosowanie w licznych dziedzinach nie tylko stricte naukowych, ale także przemysłowych. Jej osiągnięcia natomiast, biorą udział w rozlicznych procesach ekologicznych, medycznych, czy przetwórczych (m.in. przy tworzeniu materiałów budowlanych, opakowań spożywczych, a nawet samej żywności oraz kosmetyków).

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że rozwiązania nanotechnologiczne towarzyszą nam praktycznie każdego dnia, również wtedy, gdy ich nie widzimy. Jednak o to przecież chodzi, prawda? Nanotechnologia zajmuje się bowiem opracowywaniem rozwiązań w rozmiarze nano, czyli miliardowej części metra (0,000 000 001 m).

Zbliżenie na rzęski nanorobota

Nanoroboty

Jednym z obszarów zainteresowań tej dziedziny są nanoroboty, mające ogromny potencjał szczególnie w medycynie i mogłyby posłużyć do sprecyzowanego leczenia oraz podawania leków. Na przeszkodzie stoi jednak dość istotny problem, a mianowicie – sterowanie. Ze względu na rozmiary, konieczna jest minimalizacja wszelkich, wchodzących w skład takiego urządzenia elementów, w tym napędowych. Przez to, opracowanie mechanizmu do skutecznego i jednocześnie kontrolowanego poruszania nanorobota, stanowiło ogromne wyzwanie. Przynajmniej, do tej pory.

Rzęski i pantofelek w służbie medycyny

Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven wpadli na pomysł, aby w kwestii projektu nanorobotów zwrócić się do samej matki natury i nie zawiedli się. Wzorując się na Pantofelkach (kojarzonych prawdopodobnie z lekcji biologii), a konkretnie na ich mechanizmie poruszania się za pomocą rzęsek, udało się wreszcie opracować sposób na kontrolowany ruch robotów w rozmiarze nano.

W tym celu, zarówno do budowy otoczki nanorobota, jak i odlewu jego rzęsek, wykorzystano połączenie płynnego z cząsteczkami żelaza karbonylowego. Tym sposobem, robot ma miękkie ciało, a jego rzęski – właściwości magnetyczne, reagujące na pole magnetyczne, którego zastosowania wprawia konstrukcję w ruch.

Przeprowadzone badania wykazały, że tego typu nanorobot może poruszać się pod kątem nachylenia, wynoszącym 45 stopni. Co więcej, jest on w stanie unieść przedmiot ważący dziesięć razy więcej niż on sam i mieć odmienne zastosowanie, w zależności od tego, czy zostanie umieszczony rzęskami w górę, czy w dół.

To osiągniecie jest nieocenione w skali całej medycyny i może umożliwić skuteczniejsze leczenie, a także ratowanie życia oraz zdrowia milionów pacjentów na całym świecie.

