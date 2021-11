Nord VPN - zaoszczędź 68% w Czarny Piątek

Wykorzystaj Czarny Piątek do zapewnienia sobie prywatności i dostępu do wszystkich treści w sieci za niewielkie pieniądze!

Nord VPN to jedna z najlepszych sieci VPN na rynku i również ona uległa gorączce wyprzedaży w Czarny Piątek. W efekcie masz szansę zaoszczędzić większą kwotę i zyskać doskonałej jakości usługi. Jakie konkretnie? Tego możesz dowiedzieć się z naszej recenzji tej sieci. A jeśli chodzi o teraźniejszą promocję, jest to zniżka w wysokości 68% przy dwuletnim abonamencie.

Normalnie miesiąc subskrypcji to wydatek 10,16 euro. Jednak w Black Friday wszystko jest możliwe i możesz skorzystać z okazji, dzięki której zapłacisz za miesiąc zaledwie 3,15 euro, zaś za dwa lata - 75,65 euro zamiast 243,78 euro. Przeliczając na złotówki - 24 miesiące to 356 zł zamiast 1144 zł. Oszczędzasz aż 788 zł! Skorzystaj z tej niezwykłe okazji - wybierz swój abonament na tej stronie.

Jeśli dwa lata to dla Ciebie za długo, możesz wybrać plan na dwanaście miesięcy - wówczas możesz zaoszczędzić 58%. Za rok zapłacisz 50,15 euro (ok. 240 zł) zamiast nominalnej stawki 121,89 euro (ok. 575 zł). Tu możesz zaoszczędzić ponad 330 złotych. Niezależnie od tego, czy bierzesz abonament na 24 czy 12 miesięcy - zyskujesz!