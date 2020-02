NordVPN - 70% zniżki + darmowa subskrypcja nawet na 3 lata!

NordVPN obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji rozdaje użytkownikom atrakcyjne prezenty! Jak to działa?

NordVPN to jedna z najlepszych obecnie sieci VPN na rynku. Z okazji przypadających dzisiaj urodzin ogłosiła ograniczone czasowo rozdawanie subskrypcji dla osób, które wykupią plan 3-letni. Z kolei jego koszt został obniżony aż o 70% i w tym momencie jest to zaledwie 3,10 euro miesięcznie, co daje 111, 82 euro (ok. 482 zł) za trzy lata. Plan ten możesz nabyć na tej stronie - i warto to zrobić, ponieważ zaoszczędzasz aż 382,87 euro (czyli 1650zł)!

Na tym jednak nie koniec - za zakup planu na 3 lata otrzymujesz automatycznie prezent - darmową subskrypcję na miesiąc, rok, dwa lub nawet trzy lata! Przyznawanie subskrypcji odbywa się losowo natychmiast po zakupieniu abonamentu - gdy tylko to zrobisz, wejdź na swoje konto i sprawdź, która nagroda trafiła się Tobie! Możesz także sprawdzić to na poczcie, do której adres e-mail podajesz przy rejestracji.

A czy warto nabyć NordVPN? Oczywiście! Ta sieć zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności swoim użytkownikom, a we wszelkich rankingach zajmuje topowe pozycje (zobacz nasze zestawienie Najlepsze VPN 2020). Dlatego nie pozwól, aby tak świetna okazja uciekła Ci sprzed nosa - kup NordVPN już dzisiaj!