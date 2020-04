NordVPN - do końca dnia promocja w ramach akcji przedwielkanocnej

"Przestań polować na jajka wielkanocne. Z nami zawsze wygrywasz." - tak NordVPN zachęca do wzięcia udziału w swojej kolejnej promocji.

Najnowsza promocja NordVPN przypomina w założeniach poprzednią - każdy, kto zdecyduje się na zakupienie abonamentu na trzy lata, otrzymuje 70% zniżki oraz automatycznie nagrodę. Jaką? To już zależy od szczęścia - może być to dodatkowy miesiąc lub rok. Plan 3-letni w promocji to wydatek 111,82 euro za cały okres, czyli ok. 514 zł. Normalnie, bez promocji, za to samo należy zapłacić 382,87 euro, czyli ponad 1750 zł - oszczędza się zatem ponad 1200 złotych! No i do tego dochodzi ten dodatkowy miesiąc lub rok, więc zachowasz jeszcze więcej środków. W przeliczeniu na miesiąc używania, promocyjny plan 3-letni to 3,10 euro miesięcznie - a więc niecałe 15 złotych. Tylko tyle trzeba, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ten korzystny plan subskrypcyjny możesz nabyć na tej stronie.

A czy warto zainwestować w NordVPN? Jak najbardziej, ponieważ dostawca nie zapisuje żadnych logów powiązanych z aktywnością użytkownika, oferuje niemal 6 tysięcy serwerów na całym świecie, zaś jeden abonament umożliwia obsługę aż sześciu urządzeń - dzięki czemu możesz ochronić całą rodzinę. Ponadto po wykupieniu abonamentu masz 30 dni na wycofanie się z umowy u odebranie swoich pieniędzy. Warto spróbować! Zobacz, jak NordVPN wypadł w naszym rankingu "Najlepsze VPN w 2020 roku".