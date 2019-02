NordVPN i PureVPN ze zniżkami ponad 70%

Dwie cieszące się uznaniem sieci VPN, NordVPN i PureVPN, oferują subskrypcję z dużymi zniżkami. Możesz teraz się czuć bezpiecznie i zapłacić nawet 70% mniej!

Zarówno NordVPN, jak i PureVPN zajęły wysokie miejsca w naszym rankingu najlepsze VPN w 2019 roku. Obie doskonale nadają się do bezpiecznego przeglądania internetu bez ryzyka, że ktokolwiek podejrzy aktywność lub przechwyci przesyłane pliki. Umożliwiają także omijanie blokad regionalnych, jakie narzucają producenci treści na internautów.

Choć istnieje wiele serwisów VPN, to właśnie NordVPN i PureVPN są obecnie dwoma najlepszymi. Jeśli chcesz kupić abonament w którejś z nich, dobra informacja - obie oferują zniżki przy subskrypcji na dłuższy czas.

PureVPN

PureVPN oferuje abonament na dwa lata w cenie 2,88 USD za miesiąc. Gdyby chciało się przez dwa lata kupować abonament na każdy miesiąc, wyszłoby to 262,20 USD (10,95 USD za miesiąc). Przy abonamencie na dwa lata jest to łącznie 69,12 USD, a więc spora różnica - 262,20 USD to 1000 zł, a 69,12 USD to 264 zł!

Kliknij tutaj, aby nabyć PureVPN ze zniżką!

NordVPN

NordVPN oferuje z kolei plan 3-letni. Za miesiąc używania trzeba zapłacić 2,99 USD, co daje w sumie 107,55 USD rozliczane co 3 lata. Normalna opłata za miesiąc to 11,95 USD, a więc normalnie wyszłoby za to 430,20 USD. Różnica - 430,20 USD to 1645 zł, 107,55 USD to 410 złotych.

Kliknij tutaj, aby nabyć NordVPN ze zniżką!