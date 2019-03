NordVPN - konkurs na mem, wygraj 3-letnią subskrypcję!

W związku z ryzykiem akceptacji przez władze UE Artykułu 13 - tzw. "ACTA 2" - NordVPN organizuje konkurs, w którym nagrodą jest 3-letnia subskrypcja. Jak możesz wygrać?

Artykuł 13, zwany zarówno ACTA 2, jak i nowa ACTA, jest coraz bliższy zatwierdzenia przez władze ustawodawcze Unii Europejskiej. Oczywiście internautom w całej Europie bardzo się to nie podoba, a ponieważ w dzisiejszych czasach memy są jednym z najlepszych środków wyrażania swoich poglądów, NordVPN zaproponował internautom konkurs, który potrwa do 26 marca. Aby wziąć w nim udział, należy stworzyć mema nawiązującego do Artykułu 13 i umieścić go w wątku konkursowym w serwisie Reddit.

O co chodzi z Artykułem 13? Ma on na celu ochronę praw autorskich w sieci, obejmującą dosłownie wszystkie serwisy, w tym takich gigantów jak YouTube czy Facebooka. Platformy mają odpowiadać za wszelkie naruszenie praw autorskich przez użytkowników, co będzie wymagać filtrowania przez nie treści. Można od biedy spróbować robić to automatycznie, jednak w zgodnej opinii ekspertów, każdy materiał udostępniany w sieci powinien dla pewności zostać sprawdzony przez człowieka. To z kolei musiałoby się wiązać z zatrudnieniem sztabu ludzi wyłącznie do takiej pracy - ochrona praw autorskich obejmuje zarówno filmy, jak i zdjęcia, a także memy, grafiki, a także teksty. W rezultacie platformy sieciowe poniosłyby gigantyczne koszty.

NordVPN nagrodzi twórców najlepszych dziesięciu memów 3-letnią subskrypcją swojej sieci. A jak sprawuje się ten VPN w praktyce? Na tej stronie znajduje się nasze recenzja NordVPN - przeczytaj i dowiedz się więcej, a potem spróbuj swoich sił w tworzeniu memów!