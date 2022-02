NordVPN obchodzi urodziny - z tej okazji 70% zniżki + prezent dla Ciebie

Ani się człowiek nie obejrzy, a tu już okrągłe 10 lat od momentu, gdy NordVPN zaczął świadczyć swoje usługi. Skorzystaj z okazji i zdobądź subskrypcję z kolosalną zniżką.

NordVPN już od dekady dba o to, aby można było bez problemów łączyć się ze stronami na całym świecie oraz zachować prywatność. A ponieważ gdy są urodziny pojawiają się prezenty - przygotowano takie dla wszystkich chętnych. A konkretnie: 71% zniżki oraz możliwość wylosowania dodatkowego okresu. Może być to darmowy miesiąc, rok, a nawet dwa lata! Rozdawanie prezentów zaczyna się od jutra (9 luty) i potrwa aż do 9 marca - masz wystarczająco dużo czasu aby rozważyć wszystkie "za" (a jest ich wiele) oraz "przeciw" (a tych praktycznie nie ma).

Jak to wygląda w praktyce?

subskrypcja na dwa lata to 84 USD (czyli 333 zł), co przekłada się na 3,49 USD na miesiąc (ok. 14 zł). Zniżka 70%!

subskrypcja na rok to 60 USD (ok. 240 zł), czyli 4,99 USD (ok. 20 zł) za miesiąc. Zniżka 58%!

Abonament możesz wybrać tutaj.

Fot.: NordVPN

Po wyborze swojego planu subskrypcyjnego nie musisz niczego robić - nagroda zostanie wylosowana automatycznie, a Ty otrzymasz informację o jej rodzaju.

Nord Security, czyli firma stojąca za NordVPN, rozwija skrzydła. W 2020 roku rozszerzyła swój program Bug Bounty o NordPass i NordLocker, które zostały wcześniej dodane do NordVPN. Dzięki temu każdy użytkownik może wyszukać i zgłosić podatność, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich. Wszystkie produkty marki otrzymały certyfikaty ISO 27001 oraz ioXt, potwierdzające spełnianie przez nie wymagających rygorów bezpieczeństwa.

Źródło: NordVPN