NordVPN ogłasza atrakcyjną promocję

"Oferta cybernetyczna" to możliwość wykupienia subskrypcji sieci VPN w atrakcyjnej cenie oraz otrzymania dodatkowych 3 miesięcy darmowej subskrypcji!

Jeśli chcesz korzystać z pełnej anonimowości w internecie i zastanawiasz się nad nabyciem subskrypcji sieci VNP, teraz jest na to doskonały moment. NordVPN, jeden z najbardziej solidnych dostawców tego rozwiązania, ogłosił właśnie atrakcyjną promocję. Decydując się na plan trzyletni, płacisz za miesiąc 3,17 euro (13,55 zł), ale zyskujesz do tego 3 miesiące gratis, więc cały okres subskrypcji to aż 39 miesięcy - a ponieważ nikt nie lubi przepłacać, jest to zdecydowanie propozycja warta rozważenia. Możesz skorzystać z niej na tej stronie.

A czy warto? Plan 3-letni zapewnia największą oszczędność. Jedna subskrypcja pozwala połączyć sześć urządzeń jednocześnie, a każde zyskuje dostęp do 5205 serwerów na całym świecie. Dużą zaletą NordVPN jest polityka braku śladów aktywności użytkownika. Warto choćby spróbować - w przypadku, gdy rozmyślisz się, możesz zrezygnować w okresie trzydziestu dni i odzyskać swoje pieniądze. Zobacz również, jak wypadło NordVPN w naszym rankingu "Najlepsze VPN i tanie VPN w 2019 roku".