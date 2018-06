NordVPN prezentuje aplikację dla Android TV

Jeden z najpopularniejszych dostawców sieci VPN, NordVPN, udostępnił swoją aplikację na Android TV. Dzięki temu posiadacze telewizorów z tym systemem mogą oglądać wszystko to, co jest w naszym kraju zablokowane.

NordVPN systematycznie rośnie w siłę. Obecnie sieć tego dostawcy obejmuje ponad 4 tysiące serwerów ulokowanych w 62 krajach na całym świecie (w tym w Polsce), co zapewnia satysfakcjonującą szybkość z każdego miejsca. Od dzisiaj można korzystać z jej usług nie tylko na komputerach i laptopach, ale również platformie Android TV - została oficjalnie udostępniona dedykowana jej aplikacja, której interfejs zaprojektowany został w taki sposób, aby nawet osoby nie mające do tej pory do czynienia z sieciami Virtual Private Network mogły ustanowić bezpieczne połączenie. A dlaczego warto to zrobić? Oto trzy główne powody.

Po pierwsze - bezpieczeństwo Twojego SmartTV. Ponieważ jest on podłączony do internetu, może paść ofiarą ataku złośliwego oprogramowania, tak samo jak laptop czy tablet. NordVPN używa protokołu bezpieczeństwa OpenVPN, dzięki któremu ochrania wrażliwe informacje przed hakerami i cyberszpiegami. Gdy używasz połączenia VPN, nawet Twój dostawca internetu nie ma szans na podejrzenie, jakie dane wysyłasz, a w tym przypadku - co oglądasz. Ponadto przed wszelkimi próbami włamań chroni wbudowany w aplikację CyberSec. Po drugie - wolność wyboru. NordVPN umożliwia Ci wydobyć pełen potencjał preinstalowanych na AndroidTV aplikacji przy jednoczesnym pominięciu potencjalnych blokad regionalnych. Brak dostępu do transmisji sportowej czy serialu? Już nigdy więcej. Po trzecie - dopasowanie do potrzeb. NordVPN oferuje serwery wyspecjalizowane w konkretnych działaniach, np. wymianie plików (p2p), Onion over VPN, itp. Dzięki temu można znaleźć serwer stworzony specjalnie do streamingu.

Swój abonament NordVPN dla komputerów i laptopów możesz nabyć tutaj. W przypadku Android TV, znajdziesz go w Google Play Store - wystarczy tylko w okienku sklepowej wyszukiwarki wpisać NordVPN, a następnie pobrać aplikację. Do jej używania wymagane jest oczywiście konto.