Norman Reedus - gwiazda The Walking Dead i Death Stranding może wystąpić w kolejnej grze Hideo Kojimy

Popularny aktor zdradził, że rozmawia z Hideo Kojimą na temat przyszłych projektów.

Aktor Norman Reedus - gwiazda serialu The Walking Dead, a ostatnio także gry Death Stranding, udzielił ciekawego wywiadu dla magazynu Wired, w którym odpowiadał na pytania m.in. dotyczące jego roli w Death Stranding i znajomości z Hideo Kojimą.

Wybitny deweloper i aktor po raz pierwszy spotkali się przy okazji prac nad grą Silent Hills, która została po raz pierwszy zaprezentowana w 2014 roku. Niestety, wskutek decyzji wydawcy tytułu - firmy Konami, projekt został rok później anulowany. Kojima nie chciał jednak rezygnować ze współpracy z Reedusem i zaproponował mu rolę w kolejnym projekcie. Gwiazda The Walking Dead, tak oto wspomina tamte chwile:

Spotkałem Hideo na Comic Con w San Diego. Wówczas mieliśmy zamiar zrobić inną grę. Pokazał mi nad czym pracuje, a ja byłem absolutnie zaskoczony. Facet jest jak super geniusz. Potem zaprzyjaźniłem się z nim, zacząłem z nim współpracować i dalej to kontynuowaliśmy. Tak ostatecznie powstało Death Stranding, które okazało się wielkim hitem. - Norman Reedus

Reedus dodał również, że jest w stałym kontakcie z Kojimą i regularnie rozmawia z nim o "innych rzeczach" oraz o tym, że można byłoby coś zrobić z Death Stranding. Co dokładnie miał na myśli aktor? Tego niestety nie wiemy, ale możliwe, że chodzi o dodatek DLC do Death Stranding lub może nawet pełnoprawną kontynuację gry. Nie wykluczone jest również to, że obaj panowie już planują zupełnie nowy projekt.

Przypomnijmy, że niedawno Hideo Kojima zdradził, iż już pracuje nad kolejną wielką grą na wzór Death Stranding, jak również nad kilkoma mniejszymi produkcjami.

Death Stranding jest obecnie dostępne na PlayStation 4, a już 2 czerwca gra zadebiutuje również na PC.

źródło: wccftech.com