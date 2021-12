Norman Reedus pojawi się w MCU? Wiemy kogo chce zagrać!

Gwiazda "The Walking Dead" ma bardzo konkretne plany co do swojej roli.

Stale rozwijające się kinowe i serialowe uniwersum Marvela przyciąga coraz większą ilość światowej sławy aktorów i aktorek. Wkrótce to grono może powiększyć się o kolejne znane nazwisko.

O tym, że Marvel Studios pracuje nad wieloma nowymi produkcjami wiemy od dawna. Kinowe uniwersum stale się rozrasta, co raz to sięgając po nowe, znane fanom komiksów postacie. Daje to okazje kolejnym aktorom, którzy chcą pojawić się w produkcjach studia Disney. Jednym z takich aktorów jest Norman Reedus. Jest on doskonale znany fanom serialu "The Walking Dead", w którym przez wszystkie jedenaście sezonów odgrywał wcielał się w postać Daryla Dixona. Ma on także doświadczenie w pracy z technologią motion capture. Fani gier komputerowych z pewnością kojarzą go z gry akcji Death Stranding.

Zobacz również:

Teraz chce pojawić się w świecie Marvela. Od dłuższego czasu wie także, w jaką postać chciałby się wcielić, o czym niejednokrotnie dawał znać nie tylko mediom, ale także samemu studiu. Aktor chciałby zagrać Ghost Ridera, a konkretnie Johnny'ego Blaze'a. Tytuł Ghost Ridera był bowiem noszony przez wiele osób. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest płonąca czaszka, czarne skórzane odzienie oraz motocykl. Postać tą mogliśmy już zobaczyć na dużym ekranie w dwóch filmach: "Ghost Rider" z 2007 roku oraz "Ghost Rider 2" z 2011. Wtedy odtwórcą roli Johnny'ego Blaze'a był Nicolas Cage.

Czy nadzieje i prośby aktora zostaną spełnione? Nowy film o Ghost Riderze z pewnością jest w planach studia, jednak obecnie nie wiemy o nim praktycznie nic, włączając w to datę jego premiery. Możemy więc zakładać, że dzieli nas od niej co najmniej kilka lat. Z drugiej strony portal giantfreakingrobot.com donosi, że Norman Reedus jest już "po słowie" z Disneyem i to właśnie on ma zostać nowym Ghost Riderem. Ile w tym prawdy? Tego dowiemy się zapewne niedługo.

Zobacz także: Kiedy pojawią się kolejne filmy Marvel Studios? Kalendarz kinowych premier MCU.