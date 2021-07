Norton 360 z VPN zapewnia całej rodzinie prywatność w Internecie

Każdego dnia powstają nowe zagrożenia, które mogą spowodować wyciek naszych danych. Zastosowanie oprogramowania takiego jak Norton 360 z VPN pozwoli szyfrować informacje oraz chronić naszą prywatność w sieci. Sprawdźmy, jak działa to rozwiązanie i co oznacza kompleksowa ochrona w Internecie.

Spis treści

Eksperci do spraw bezpieczeństwa naszych danych ciągle ostrzegają, że nierozsądne korzystanie z Internetu może sprawić wiele kłopotów. Mowa nie tylko o wycieku cennych informacji, ale również o kradzieży pieniędzy z konta bankowego. Mogłoby się wydawać, że przecież to niemożliwe - nie odwiedzamy podejrzanych stron internetowych, nie klikamy w linki, które pojawiają się w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców. To może uśpić naszą czujność, gdyż nawet nie zdajemy sobie sprawy, że bez zastosowania odpowiedniego oprogramowania możemy np. paść ofiarą phishingu. Co to jest? W skrócie – to podszywanie się pod inną witrynę w celu kradzieży naszych danych. Cyberprzestępca tworzy stronę odwzorowaną na tej zaufanej, wysyła nam link, abyśmy np. potwierdzili poprawność informacji i… nieświadomi zagrożenia przekazujemy wrażliwe dane osobie niepowołanej.

Kolejnym problemem może być włamanie do naszego komputera przez publiczną sieć internetową. Będąc w kawiarni, na lotnisku, czy w jakimkolwiek innym miejscu, które pozwala na podłączenie się do hotspota, jesteśmy narażeni na kradzież danych. Publiczna sieć pozwala również na uzyskanie dostępu do danych przez cyberprzestępcę. Za sprawą hotspotów możemy nieświadomie pobrać oprogramowanie szpiegujące – tzw. spyware. Łącząc się z siecią, możemy przypadkowo zaakceptować dostęp do aktywacji śledzenia. Wirus zbiera nasze dane – analizuje odwiedzane witryny internetowe oraz zapamiętuje ciągi wpisywanych znaków na klawiaturze, co finalnie pozwala cyberprzestępcy na logowanie się do naszych kont. Wspomniana sytuacja opisywana jest również jako tak zwany atak MITM (man-in-the-middle). Nasuwa się pytanie: jak temu zapobiec? Wystarczy zastosować oprogramowanie, które posiadać będzie szereg funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie pod kątem naszego bezpieczeństwa i prywatności w sieci. Mowa między innymi o aplikacji Norton 360 z VPN.

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna – co to jest?

Aby zrozumieć, dlaczego powinniśmy korzystać z Virtual Private Network (VPN) musimy poznać, czym jest prezentowana technologia. Przede wszystkim, jak sama nazwa mówi, jest to wirtualna sieć prywatna, która pozwala nam uniknąć śledzenie oraz zapewnia szyfrowanie danych, które są przesyłane wtedy, gdy łączymy się z Internetem. Niestety, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że podczas przeglądania witryn pozostawiamy za sobą wiele śladów, takich jak zainteresowania, najczęściej odwiedzane portale itp. Dzięki temu np. reklamodawcy mogą dostosować wyświetlane materiały marketingowe pod nasze upodobania. Niestety, oprócz takiego śledzenia, ktoś może przejąć nasze dane wrażliwe, takie jak hasło do logowania.

Wirtualna sieć prywatna sprawia, że pomiędzy naszym komputerem a serwerem, na którym umieszczona jest strona internetowa „znajduje się” tunel, który ukrywa nasz adres IP oraz szyfruje wszystkie pobrane i wysłane pakiety. Dzięki temu, nawet jeśli doszłoby do wycieku danych, cyberprzestępca i tak ich nie wykorzysta, gdyż bez specjalnego klucza pozyska jedynie ciąg niezrozumiałych informacji.

Zasadę działania wirtualnej sieci prywatnej można również porównać do wysyłki listu. Jako nadawca tworzymy treść, którą następnie przekazujemy listonoszowi, by przekazał ją adresatowi. Niestety, tekst ten jest ogólnodostępny, gdyż nie użyliśmy koperty. VPN jest w pewnym stopniu nie tylko wspomnianą kopertą, ukrywając zawartość listu, ale również dodatkowo szyfruje tekst według specjalnego klucza, który znany jest tylko nam.

Norton 360 bardzo dobrze zobrazował zasadę działania VPN-u na zaprezentowanej poniżej grafice.

Anonimowość w sieci

VPN pozwala nam na ochronę prywatności naszych działań w Internecie. Odbiorca, czyli np. witryna śledząca „nasz ruch” w sieci nie uzyska takich danych jak np. lokalizacja, zainteresowania itp. To oznacza, że dostawca nie zarejestruje żadnych działań. Finalnie VPN zapewnia nam całkowitą prywatność w Internecie, co jest niezwykle ważne. Wiele osób korzysta z publicznych sieci – tak zwanych hotspotów - nie tylko do oglądania stron www, ale również sprawdzania poczty, a nawet robienia zakupów, co wymaga od nas wprowadzenia danych karty kredytowej lub zalogowania się do banku. Dlatego warto mieć na uwadze to, że cyberprzestępcy mogą w miejscach publicznych tworzyć sieci Wi-Fi typu „evil twin”. Jak to działa? Hotspoty mogą posiadać łudząco podobną nazwę do tej, która powinna być bezpieczna. Przykładowo, możemy znaleźć „Wi-Fi w kawiarni”, która jest oryginalnie tworzona przez dany lokal, ale również dostępna jest sieć „Wi-Fi kawiarnia”, którą udostępnił cyberprzestępca. Jak nietrudno się domyślić, połączenie z tą drugą może sprawić, że haker uzyska dostęp do naszych danych logowania, numerów kart kredytowych i innych, bardzo cennych informacji. Hotspoty mogą skrywać wiele zagrożeń, dlatego jeśli nadal z nich korzystamy, powinniśmy zapewnić sobie bezpieczeństwo za sprawą aktywnego VPN-u.

Norton 360 z VPN, czyli kompleksowa ochrona naszych danych

Oprogramowanie oferuje nam ochronę przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym, dzięki zaawansowanej technologii, która stale bada wszystkie odwiedzane witryny, a także pliki pobierane na dysk. Norton 360 wyposażony jest również w kontrolę rodzicielską, która pozwala nam na sprawdzanie tego, jakie strony przegląda nasze dziecko oraz ile czasu spędza przed ekranem komputera lub smartfona. Aplikacja zapewnia nam również ochronę kamery internetowej. W przypadku nieautoryzowanej próby aktywacji sprzętu, Norton 360 blokuje możliwość korzystania z kamery, co oczywiście wpływa na naszą prywatność. Oprogramowanie wyposażone jest również w menedżer haseł, zaporę dla komputerów PC i Mac oraz wspomniany VPN. To oznacza, że użytkownik aplikacji Norton 360 uzyskuje wiele poziomów ochrony urządzeń oraz prywatności w Internecie – dla całej rodziny.

Warto wiedzieć, że wirtualna sieć prywatna niesie ze sobą nie tylko korzyści związane z bezpieczeństwem. Czasami chcemy zobaczyć jakąś stronę, film lub serial, jednak niestety są one zablokowane ze względu na naszą lokalizację. VPN oferowany przez Norton 360 pozwala nam wybrać serwer ulokowany w jednym z trzydziestu krajów. Dzięki temu w prosty sposób uzyskujemy dostęp do treści niedostępnych w miejscu, w którym się znajdujemy. Mowa między innymi o materiałach wideo serwisów VOD takich jak Netflix, ESPN czy Amazon Prime.

Jak korzystać z Norton Secure VPN?

Przede wszystkim musimy zacząć od instalacji oprogramowania Norton 360. Możemy wybrać jedną z trzech wersji: Standard, Premium lub Deluxe. Główną różnicą jest ilość urządzeń, które możemy chronić za pomocą aplikacji. Po wyborze subskrypcji i zalogowaniu się na stronie producenta oprogramowania możemy przejść do pobrania instalatora. Następnie przechodzimy przez kolejne etapy instalacji, aby po ponownym uruchomieniu komputera i prawidłowo przeprowadzonej konfiguracji, uzyskać dostęp do aplikacji Norton 360.

Na ekranie głównym możemy zauważyć nieaktywną funkcję „Secure VPN”. Klikamy „włącz” i od tego momentu możemy cieszyć się aktywną usługą. Od teraz nasz komputer zanim połączy się z serwerem, na którym umieszczona jest strona internetowa, korzysta z wirtualnej sieci prywatnej, szyfrując połączenie. Oczywiście, możemy teraz skonfigurować usługę według własnych preferencji. W tym celu klikamy przycisk „Otwórz”. W nowym oknie widzimy z jakim serwerem połączyła się aplikacja. W naszym przypadku jest to komputer ulokowany we Francji.

Wybierając zakładkę „Wirtualna lokalizacja” możemy zmienić kraj, w którym się „znajdujemy”. Przykładowo zmieniliśmy region na Stany Zjednoczone. Oprogramowanie zmieniło lokalizację, a dzięki temu my możemy cieszyć się dostępem do treści, które można przeglądać tylko w USA.

Warto również zauważyć, że Norton Secure VPN umożliwia nam sprawdzenie modułów śledzących. Dowiadujemy się z nich, ile witryn lub usług zablokowano. Oczywiście, jeśli nie chcemy korzystać z wirtualnej sieci prywatnej wystarczy, że jednym kliknięciem ją wyłączymy. Właściwie tylko do takich ustawień sprowadza się konfigurowanie usługi. Aplikacja robi wszystko za nas, dlatego nawet laik poradzi sobie z aktywacją VPN-u oraz ewentualnymi zmianami lokalizacji.

Korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej niesie ze sobą wiele korzyści

Wszyscy dobrze wiemy, że Internet pozwala nam uzyskać dostęp do bardzo dużej liczby interesujących materiałów. Niestety, czyha tam na nas ogromna ilość zagrożeń. Aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi atakami cyberprzestępców, a także by uzyskać dostęp do filmów, seriali i stron internetowych, które są zablokowane w naszym kraju, możemy wykorzystać oprogramowanie Norton 360. Zyskamy kompleksową ochronę naszych danych – zarówno na komputerach z systemami Windows i MacOS, jak i urządzeniach mobilnych z Androidem lub iOS.