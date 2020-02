Norton Antivirus - promocja, z której warto skorzystać!

Jeśli szukasz dobrego programu antywirusowego, warto skorzystać z najnowszej promocji na produkty Norton. Za skuteczną ochronę zapłacisz nawet trzykrotnie mniej!

Norton to rodzina produktów antywirusowych, których nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jest na rynku od wielu lat i w tym czasie zdobyła sobie szeroką rzeszą użytkowników - zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Jednym z nich jest Norton AntiVirus Plus. To program antywirusowy z zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczeń, które pomagają chronić przed istniejącymi i nowymi zagrożeniami internetowymi, dysponujący inteligentną zaporą, odgradzającą system od atakujących szkodników. Oferuje także menadżera haseł - można dzięki niemu tworzyć i przechowywać hasła oraz nimi zarządzać. Na tym nie koniec zalet - Norton AntiVirus Plus oferuje również 2GB miejsca w chmurze na backup ważnych plików - w przypadku awarii dysku, wymazania systemu lub innych wypadków zachowasz to, co najważniejsze.

A dlaczego o tym piszemy? Ponieważ Rozpoczęła się właśnie ograniczona czasowo promocja, w której możesz nabyć produkty Nortona za znacznie niższe kwoty, niż normalnie! Dotyczy to także programu Norton AntiVirus Plus. Jego normalna cena to 59,99 USD za roczną subskrypcję, ale w promocji jest dostępny trzykrotnie taniej - za 19,99 USD. Zysk to niemal 40 USD. Dlatego aż żal nie skorzystać z takiej okazji - ten wydajny program antywirusowy możesz nabyć na tej stronie. I zdecydowanie warto to zrobić!

Wysoką skuteczność i jakość oferowanych przez producenta rozwiązań antywirusowych potwierdzają wyniki testów prowadzonych przez niezależne laboratoria - można je zobaczyć na czołowych miejscach w naszych rankingach "Najlepszy antywirus 2020", "Najlepszy antywirus na Androida", "Najlepszy antywirus na Maca 2020".