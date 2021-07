Notatki z iOS 15 mogą być niedostępne na wcześniejszych wersjach systemu

Notatki utworzone na iPhone'ach z iOS 15 oraz komputerach z macOS 12 mogą być niedostępne w poprzednich wersjach tych systemów operacyjnych.

Wśród wszystkich nowych funkcji w iOS 15 i macOS Monterey, Apple wprowadziło kilka świetnych zmian do swojej aplikacji Notatki. Jeśli jednak zainstalowaliście już najnowsze wersje systemów operacyjnych na swoich urządzeniach, pamiętajcie, że niektóre z notatek nie pojawią się na wcześniejszych wersjach iOS lub macOS.

Aktualizacje aplikacji Notatki sprawiają, że jest ona bardziej zaawansowana pod kątem współpracy grupowej, a także łatwiejsza do zorganizowania i znalezienia swoich notatek. Na przykład, użytkownicy mogą teraz wspomnieć inne osoby we wspólnych notatkach w dowolnym miejscu w tekście, używając znaku @ i nazwy współpracownika. Apple w końcu dodał także obsługę tagów, dzięki czemu można dodawać je do tekstu, a następnie łatwo znaleźć za pomocą nowego interfejsu do wyszukiwania oznaczonych notatek.

Jeśli aplikacja Notatki wykryje urządzenie na Twoim koncie iCloud działające w wersji wcześniejszej niż iOS 14.5 lub macOS Big Sur 11.3, powiadomi Cię, że oznaczone notatki lub wzmianki będą niedostępne na tych urządzeniach. Co ciekawe, najnowsze wersje iOS 14 i macOS Big Sur są częściowo kompatybilne z tymi funkcjami.

Zarówno iOS 15, jak i macOS Monterey są obecnie dostępne w wersji beta dla deweloperów i użytkowników zarejestrowanych w Apple Beta Software Program. Spodziewamy się, że finalne wydania tych aktualizacji ukażą się jesienią tego roku.