Notch i Dynamic Island znikną! iPhone będzie miał wyświetlacz bez wycięć i FaceID pod ekranem

Wiemy już, kiedy iPhone szykuje się na wprowadzenie FaceID pod ekranem i zniwelowanie jakichkolwiek wycięć w wyświetlaczu. To dalekosiężne plany

FaceID jest jedną z innowacji, na którą Apple stawia wszystko, czy to się klientom podoba, czy nie. Nie można tej technologii zarzucić braku bezpieczeństwa, gdyż jest jednym z najlepszych biometrycznych zabezpieczeń. Jednak jej kosztem jest duże wycięcie w ekranie, które jest w każdym iPhonie od wersji X z 2017 roku. Wiemy już, kiedy to się zmieni!

Wiele osób nie może doczekać się na przeniesienie przez Apple FaceID pod ekran - na wzór tego, co z przednim aparatem swojego Folda robi Samsung. Dotychczas słyszeliśmy tylko, że Apple planuje w końcu zastosować taką technologię w swoim telefonie, nie wiedzieliśmy jednak kiedy. Teraz pierwsze informacje na ten temat wyszły na jaw.

Zobacz również:

Under panel Face ID is now expected to be pushed at least a year to 2025 or later due to sensor issues. — Ross Young (@DSCCRoss) March 9, 2023

Według znanego analityka Rossa Younga, plany Apple na podekranowe FaceID opóźniły się trochę i na pierwsze urządzenia z tą technologią będziemy musieli czekać aż do 2025 roku - czyli najpewniej do iPhone'a 17, nie powinniśmy więc liczyć na takie bajery w nadchodzących w tym roku iPhone'ach. Są to więc dalekosiężne plany, które jeszcze bardziej przesunęły się w czasie ze względu na problemy z czytelnością czujników wykorzystywanych przez firmę z Cupertino.

Możemy podejrzewać, że chodzi o to, że sensory odpowiedzialne za skanowanie twarzy w FaceID nie chce odpowiednio dokładnie współpracować z półprzezroczystymi ekranami, które wymagane są przy umieszczeniu kamery pod wyświetlaczem. jako że obraz z takiego sensora musi przejść przez siatkę pikseli nad nim, jest on zazwyczaj bardziej rozmyty niż zwykła kamera - co może skutkować słabą skutecznością rozpoznawania twarzy w takiej implementacji FaceID. Domyślamy się wiec, że jest to problem, z którym Apple się zmaga i stąd powstało tak znaczące opóźnienie.

Warto też pamiętać, ze w 2025 roku zapewne tylko iPhone'y 17 z serii Pro dostaną tę nowość - podstawowe wersje, znając ostatnie wyczyny Apple, będą musiały poczekać jeszcze kolejny rok na wprowadzenie tej nowości.