Notebook Acer Spin 7 z procesorem Snapdragon 8cx i obsługą 5G

Acer właśnie ogłosił składany notebook Spin 7 z procesorem Qualcomm Snapdragon 8cx CPU.

Acer przedstawia dzisiaj nowego członka rodziny konwertowalnych notebooków Spin. Jednak ten notebook z systemem Windows 10 różni się nieco od innych - napędzany jest drugą generacją procesora Qualcomm Snapdragon 8cx CPU, obsługujący częstotliwości 5G mmWave oraz częstotliwości poniżej 6.

Do łączenia z sieciami bezprzewodowymi 5G, Acer Spin 7 będzie wykorzystywał procesor oparty na architekturze ARM.

W związku z tym, że jest to laptop konwertowalny, wyświetlacz Acer Spin 7 może obracać się o 360 stopni. Oznacza to, że można z niego korzystać w różnych formatach - notebooka, tabletu, czy namiotu, co ułatwi przeprowadzanie prezentacji.

Wyświetlacz ma być pokryty szkłem Gorilla Glass, wraz ze specjalną powłoką antybakteryjną z dodatkiem jonów srebra. Do robienia notatek i rysowania posłuży pióro Wacom AES 1.0 z 4096 poziomami czułości nacisku. Według firmy żywotność baterii Acer Swift 7 powinna wynieść „kilka dni”.

Premiera odbędzie się pod koniec 2020 roku, firma niestety odmówiła podania ceny nowego notebooka Acer Spin 7.