Notebook to Twoja wizytówka. Sprawdź najnowszego HP Spectre x360 14

HP Spectre x360 14 udowadnia, że nie musisz iść na żadne kompromisy. Najnowsze komputery łączą w sobie niesamowicie wysoką wydajność potwierdzoną certyfikatem Intel Evo z niezwykle elegancką obudową, która umożliwia zamianę laptopa w tablet. Ważące zaledwie 1,34 kg ultrabooki z serii Spectre oferują ekran 3:2 oraz mnóstwo ciekawych funkcji, które ułatwiają pracę z komputerem.

HP od wielu lat opracowuje laptopy, które można zamienić zamienić w tablet. W połączeniu z ekranem dotykowym oraz aktywnym piórem, możliwości komputerów x360 są znacznie większe od podobnie wycenionych notebooków.

HP Spectre x360 14

Modele x360 to niezwykle uniwersalne konstrukcje. Za dnia są klasycznymi laptopami, które na biurku nie zdradzają, że możemy wywinąć ekran o 180 lub nawet 360 stopni. Ustawienie komputera w pozycji namiotu lub zamiana go w tablet przyda się po pracy, gdy będziemy chcieli zrelaksować się oglądając ulubiony serial lub przeglądając internet. Wydajny komputer przenośny z dotykowym ekranem i konstrukcją 360 stopni to idealna propozycja dla grafików, architektów oraz artystów. Będą oni bowiem w stanie idealnie wykorzystać możliwości aktywnego stylusa o wysokiej dokładności.

Jak widać komputery x360 to wysoce uniwersalne konstrukcje. HP postanowiło jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę wprowadzając najnowszą generację HP Spectre x360 14 na 2021 rok. Najnowszy komputer z flagowej rodziny Spectre udowadnia, że wydajny laptop może być funkcjonalny, nowoczesny, ładny oraz niezwykle mobilny.

HP Spectre x360 14 - Intel Evo gwarancją wysokiej wydajności

Laptop sprzedawany jest w kilku konfiguracjach, które łączy obecność certyfikatu Intel Evo (zapoznaj się z naszym testem). Oznacza to, że na pokładzie komputera znajdziemy wydajne procesory Intel Core 11 generacji, pamięć operacyjną działającą w trybie Dual-Channel, szybki nośnik SSD NVMe, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4 oraz niesamowicie wytrzymałą baterię.

Certyfikat Intel Evo

Decydując się na HP Spectre x360 14 otrzymamy dodatkowo świetne ekrany IPS LCD lub OLED, obudowę umożliwiającą zamianę w tablet, kamerę na podczerwień połączoną z czytnikiem linii papilarnych, rewelacyjne głośniki oraz mnóstwo innych elementów, które znacząco poprawiają komfort pracy.

HP Spectre x360 14

HP Spectre x360 14 - Elegancki wygląd i rewelacyjna jakość wykonania

HP Spectre x360 14 to komputer, który z pewnością może się podobać. Najnowsza generacja nadal posiada charakterystycznie ściętą obudowę ze szlifowanymi rogami. HP zdecydowało się na wykorzystanie materiałów najwyższej jakości. Obudowa została wycięta z jednego kawałka aluminium, a dotykowy ekran zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass. Producent nie zapomniał również o wzmocnieniu elementów pozwalających zamienić komputer w tablet.

HP Spectre x360 14

Komputer wygląda rewelacyjnie i jest jeszcze lepiej wykonany. Warto zaznaczyć, że HP postawiło na wysoką użyteczność konstrukcji. Laptop posiada głośniki nad klawiaturą, dodatkowe stopery umożliwiające pracę w trybie tabletu na biurku oraz otwory wentylacyjne, które ciężko zasłonić.

Laptop HP Spectre x360 14 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - klasycznych Natural Silver i Nightfall Black oraz wyróżniającej się Poseidon Blue. Każdy użytkownik znajdzie kolor odpowiedni dla siebie.

HP Spectre x360 14 - niewielka waga, wystarczająca ilość portów

HP Spectre x360 14 waży zaledwie 1,34 kg, ale pomimo niskiej wagi posiada wszystkie niezbędne do pracy porty. W obudowie znajdziemy dwa złącza USB Typu C z USB 4 oraz Thunderbolt 4, czytnik kart pamięci w standardzie microSD, gniazdo słuchawkowe Jack oraz pełnowymiarowy port USB Typu A 3.1 Gen 2.

W przeciwieństwie do flagowych modeli konkurencji, HP Spectre x360 14 posiada klasyczne USB, które pozwala na podłączanie starszych akcesoriów.

Certyfikat Intel Evo gwarantuje obecność Thunderbolt 4. Dzięki dwóm złączom tego typu możemy podłączać wyświetlacze o rozdzielczości 4K i dodatkowe akcesoria oferując przepustowość na poziomie 40 Gbps.

HP Spectre x360 14

HP Spectre x360 14 - Wyświetlacz OLED o proporcjach 3:2

Laptopa wyposażono w nietypowy ekran o przekątnej 13,5 cala oraz proporcjach 3:2. Do wyboru mamy matrycę IPS LCD o rozdzielczości Full HD lub panel OLED o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli. Oba wyświetlacze są dotykowe i wspierają rysik.

HP Spectre x360 14

Panel o rozdzielczości Full HD oferuje 100% pokrycie palety barw sRGB i został zintegrowany z filtrem prywatności Sure View, który na życzenie użytkownika ogranicza kąty widzenia matrycy. Jasność maksymalna w tak skonfigurowanym modelu wynosi aż 1000 nitów. To poziom znany z flagowych smartfonów.

Droższe konfiguracje oferują panel OLED o wyższej rozdzielczości ze 100% pokryciem palety barw DCI-P3 o jasności 400 nitów. To świetny wybór dla kinomaniaków oraz artystów.

HP Spectre x360 14

Wyświetlacz o proporcjach 3:2 świetnie sprawdza się podczas pracy biurowej. Dzięki większej wysokości matrycy możemy bez problemu pracować z dwoma aplikacjami w tym samym czasie.

Niezależnie od wybranej wersji wyświetlacz zabezpieczony jest antyrefleksyjnym szkłem Corning Gorilla Glass NBT, które minimalizuje ryzyko zarysowania oraz stłuczenia panelu.

HP Spectre x360 14 - Aktywny stylus Zenvo

W zestawie z komputerem dostarczany jest aktywny stylus Zenvo. Zaprojektowano go specjalnie z myślą o HP Spectre x360 14. Pióro posiada dwa przyciski oraz wbudowany port USB Typu C do ładowania. Producent zastosował również diodę sygnalizującą status ładowania.

Stylus możemy umieścić na jednym z boków komputera dzięki zastosowanemu systemowi magnesów.

Wraz z HP Spectre x360 14 otrzymamy również pokrowiec na komputer, który ma miejsce na przechowywanie aktywnego pióra Zenvo.

HP Spectre x360 14 - komputer stworzony do wideokonferencji

HP Spectre x360 14 to laptop stworzony do wideokonferencji. Nad ekranem znajdziemy wysokiej klasy kamerkę nagrywającą w rozdzielczości HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Towarzyszy jej system mikrofonów stereo z aktywną redukcją hałasu z otoczenia.

Kamerka do wideorozmów

Dzwięk odtwarzany jest z wykorzystaniem czterech głośników. Dwa z nich znajdują się nad klawiaturę, a dwa na spodzie. Komputer automatycznie dostosowuje pracę przetworników w zależności od trybu pracy. Za jakość dźwięku odpowiada firma Bang & Olufsen.

HP Spectre x360 14 - Systemy zabezpieczeń klasy korporacyjnej

Na pokładzie HP Spectre x360 14 znajdziemy mnóstwo zabezpieczeń znanych z komputerów biznesowych EliteBook. Producent wyposażył komputer w kamerę na podczerwień połączoną z czytnikiem linii papilarnych. Całość zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody. Aby odblokować komputer wystarczy popatrzeć się na ekran. Alternatywnie możemy przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych znajdującego się nieopodal gładzika.

HP Spectre x360 14

Laptop posiada również kamerę z wbudowaną zaślepką. Po przyciśnięciu klawisza z przekreślonym aparatem na klawiaturze, komputer automatycznie wysunie fizyczną zasłonkę obiektywów. HP Spectre x360 14 wyposażono także w system odcinający dopływ prądu do mikrofonu.

Całość uzupełnia sprzętowe szyfrowanie TPM oraz BitLocker.

Dzięki tym zabezpieczeniom możemy być spokojni o nasze dane zgromadzone na komputerze.

HP Spectre x360 14 - Ciekawe dodatkowe rozwiązania systemowe

Topowy komputer od HP dostarczany jest z kilkoma ciekawymi dodatkami w postaci użytecznych programów.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na funkcję HP Quick Drop. Pozwala ona na szybkie przenoszenie danych ze smartfona na komputer oraz w drugą stronę. Po pobraniu aplikacji na iOS lub Androida możemy połączyć się z HP Spectre x360 14 i bezprzewodowo (z wykorzystaniem Wi-Fi) przesyłać zdjęcia i filmy. Telefon może również posłużyć do zeskanowania dokumentu.

HP Quick Drop

Podczas codziennej pracy przydaje się również HP Display Control. Narzędzie to umożliwia dostosowanie wbudowanego wyświetlacza do aktualnie wyświetlanego obrazu. Z wykorzystaniem AI komputer automatycznie wykrywa strony internetowe, programy biurowe, do edycji zdjęć oraz oglądania filmów i zmienia charakterystykę wyświetlacza.

HP Spectre x360 14 - Preferencyjne warunki gwarancyjne

Komputer HP Spectre x360 14 nie należy do najtańszych. Producent zdaje sobie z tego sprawę i sprzedaje modele z rodziny Spectre w pakiecie z gwarancją HP Care Pack, która działa przez 36 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

HP Spectre x360 14

HP Spectre x360 14 to wydajna stacja robocza wyglądająca jak elegancki ultrabook

HP Spectre x360 14 w niezwykle atrakcyjnej stylistycznie i świetnie wykonanej obudowie skrywa niesamowicie wydajne podzespoły oraz mnóstwo użytecznych rozwiązań.

HP Spectre x360 14

W ważącym nieco ponad 1,3 kg laptopie otrzymujemy ekran o proporcjach 3:2 z obsługą aktywnego stylusa, sporą ilość portów, aktywne pióro, fizyczną osłonkę kamerki oraz zaawansowane zabezpieczenia. Funkcje znane dotychczas ze stacji roboczych oraz komputerów dla artystów trafiły do kompaktowego ultrabooka, który idealnie odnajdzie się w każdej sytuacji.

Decydując się na HP Spectre x360 14 otrzymujemy również świetny pokrowiec, preferencyjne warunki gwarancyjne oraz rozbudowane oprogramowanie. To wszystko sprawia, że HP Spectre x360 14 jest jedną z najciekawszych konstrukcji umożliwiających korzystanie z trybu tabletu.

Materiał powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD.