Notebooki Project Athena optymalizują baterię - Intel pokazuje dowody

Intel pokazuje pierwsze efekty współpracy z producentami sprzętu w ramach Project Athena.

Notebooki i laptopy, certyfikowane jako uczestnicy programu Project Athena, nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione, ale Intel obiecuje, że warto zainteresować się nimi już teraz, a to ze względu na ulepszony czas pracy baterii. Zazwyczaj laptopy nie podpięte do źródła zasilania zmniejszają częstotliwość taktowania zegara, aby zaoszczędzić energię. Ale osiemnaście certyfikowanych jak dotąd maszyn - od Dell XPS 13 do Lenovo X1 Carbon - unika tego problemu dzięki rozwiązaniom opracowanym wspólnie przez inżynierów Intela oraz producentów sprzętów biorących udział w programie. Na konferencji Snapdragon Summit Intel pokazał porównanie pomiędzy laptopami z Project Athena a innymi. Oczywiście te pierwsze wypadają znacznie lepiej.

Choć użytkownicy rzadko kiedy wybierają urządzenia wyłącznie pod kątem długości czasu pracy na baterii, rozwiązania Intela (i współpracowników) pozwolą się cieszyć optymalnym działaniem urządzenia bez konieczności podpinania do zasilania. I fakt ten jest praktycznie pierwszym konkretnym dla konsumenta powodem, aby postawić na laptopy z certyfikatem Project Athena.