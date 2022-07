Nothing Phone (1) - ruszyła polska sprzedaż smartfona

Smartfon trafił do szerszej dystrybucji 21 lipca i będzie dostępny w Azji oraz Europie.

Urządzenie marki Nothing jest dostępne Polsce w sklepach X-Kom oraz Media Expert.

Oto oferty na poszczególne warianty smartfona w obu sklepach.

Najtańszy wariant urządzenia dostępny jest tylko w kolorze czarnym i oferuje 8 GB pamięci RAM w połączeniu z 128 GB miejsca na pliki użytkownika.

Cena: 2299 zł / X-Kom / MediaExpert

Środkowa wersja urządzenia dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym oraz białym. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, oferuje ona 8 GB pamięci RAM, ale znacznie więcej (256 GB) pamięci wewnętrznej.

Cena: 2399 zł / X-Kom / MediaExpert

Najdroższa opcja została wyposażona w 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Jest dostępna w obu wersjach kolorystycznych.

Cena: 2619 zł / X-Kom / MediaExpert

Przesprzedaż smartfona właśnie się zakończyła, a daty jego pojawienia się w szerszej dystrybucji prezentują się następująco:

Nothing Phone (1) sales schedule



- 16th to 20th July : Nothing Kiosk (London)

- 18th July : Limited Partner Sales

- 21st July : Open Sale (Globally)



Phone (1) will be available in markets across Europe & Asia



It will not be available in Africa, North/South America & Australia