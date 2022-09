Nothing Phone (1) to dopiero początek! Marka Nothing zapowiada premierę nowego produktu

Na twitterze firmy pojawił się enigmatyczny wpis, sugerujący debiut zupełnie nowego produktu.

Marka Nothing została założona przez twórcę firmy OnePlus, który w ogromnej mierze przyczynił się do rozpoznawalności i sukcesu chińskiej korporacji. Carl Pei - po odejściu z OnePlusa - zdecydował się rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze, a najgłośniejszym projektem przedsiębiorcy w 2022 roku była premiera Nothing Phone'a (1). Urządzenie zostało oparte na systemie Android i celowało w średnią półkę cenową. Smartfona, w wariancie wyposażonym w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, możemy obecnie kupić za około 2300 zł.

Na twitterze marki pojawił się niedawno wpis, sugerujący premierę zupełnie nowego produktu. W poście znajduje się jedynie zdjęcie oraz krótki opis "Sublime. Cooming soon".

Zapowiedzi ogłaszające debiut słuchawek Nothing Ear (1) także zawierały fotografie motyla, a więc bardzo możliwe, że już wkrótce zobaczymy pokaz kolejnej wersji urządzenia. Pierwszy model zadebiutował w 2021 roku i spotkał się z wieloma przychylnymi opiniami ze strony branży. Design nowego wariantu ma być połączeniem konstrukcji dousznej oraz dokanałowej.

Ponadto słuchawki pojawiły się niedawno w bazie danych kilku firm udzielających certyfikacji dla urządzeń tego typu. Jedną z nich jest SGS Fimko, z której pochodzi poniższy screen:

Na oficjalne potwierdzenie tych przypuszczeń musimy jednak jeszcze poczekać.