Nothing Phone (1) to już przeszłość! Sprawdź, jak wygląda kolejny produkt popularnej marki

Firma Nothing zapowiedziała właśnie nowy produkt, którego premierę zobaczymy już wkrótce.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Ear Stick zadebiutują już wkrótce

Nothing Phone (1) zadebiutował w lipcu 2022 roku, jako pierwszy smartfon zupełnie nowej marki. Firma została założona przez Carla Pei, który wcześniej znany był z OnePlus'a. Przedsiębiorca zdecydował się stworzyć kolejną markę, a jej pierwszym urządzeniem były słuchawki wydane w 2021 roku. Wygląda na to, że kolejnym produktem firmy także będą słuchawki, a ich pierwszą zapowiedź mogliśmy zobaczyć na twitterowym profilu firmy Nothing.

Źródło: Twitter / Nothing

Ear Stick zadebiutują na rynku 26 października, a ich prezentację będzie można oglądać na oficjalnej stronie producenta. Jak dotąd firma nie udostępniła zbyt wielu informacje dotyczących unikalnych funkcji oraz ceny słuchawek, jednak w sieci pojawiły się pierwsze fotografie zdradzające ich design.

Nothing Ear (stick) - official leaked renders pic.twitter.com/FrhKmRttmi — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) October 1, 2022

Wygląd samych słuchawek jest dość standardowy i w dużym stopniu przypomina pierwszy produkt firmy, czyli Nothing Ear (1). Dosyć intrygująco prezentuje się case na słuchawki, który przypomina zapalniczkę. Producent nie zdradza czy jest to celowy zabieg, ale z całą pewnością smukłe etui będzie o wiele wygodniejsze w trakcie codziennego użytkowania.

Nothing Phone (1) to marketingowy sukces

Po premierze pierwszego smartfona marki Nothing, w sieci pojawiło się sporo niepokojących informacji dotyczących, między innymi, odklejających się światełek LED czy zawyżonej przez producenta maksymalnej jasności ekranu. Pomimo kontrowersji, Nothing Phone (1) okazał się sporym sukcesem komercyjnym.

W przeciągu pierwszych 20-dni od pojawienia się na platformie Flipkart, smartfon sprzedał się w ilości ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Urządzenie można obecnie kupić w polskiej dystrybucji, a jego ceny w sklepie X-Kom prezentują się następująco: