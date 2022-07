Nothing Phone (1) z problemami. Można powiedzieć, że Nic się nie stało?

Nowy telefon, nowy producent - nowe problemy? Nothing Phone (1) spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem konsumentów, ale niestety chwilę po premierze na jaw wyszło też trochę problemów. Dzieje się coś, czy jednak Nic?

Fot. Nothing

Premiera Nothing Phone (1) była ogromnym wydarzeniem - szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jest to urządzenie ze średniej półki, a nie jeden z najdroższych i najpopularniejszych flagowców Apple lub Samsunga. Już po premierze telefon również nie stracił w oczach klientów - zarówno konsumenci, jak i recenzenci byli bardzo zadowoleni z telefonu. Niestety, historia ta nie ma samych pozytywnych elementów - pojawiło się też kilka problemów.

Received my phone 1 today ...found screen having green tint at top of display ..pls resolve it, am totally disappointed ???? .... Fan of the beauty of the phone pls replace it or fix it also dropped a mail on support nothing with my email [email protected]ook.com pic.twitter.com/B6FcyLc22L — Harish Jangra (@hishu0808) July 15, 2022

Od kilku dni na Twitterze widać coraz więcej informacji o problemach, jakie dotykają nowiutkie egzemplarze Nothing Phone'a (1). Niestety oba problemy dotykają elementu telefonu, z którym najczęściej mamy do czynienia - ekranu. Według użytkowników, ekran może spotkać częsty problem nowoczesnych AMOLEDów - zielona poświata pojawiająca się przy krawędzi ekranu. Co więcej, inni kupujący wspominają też o wypalonych pikselach wokół przedniej kamery.

Co ciekawe, jednemu z użytkowników udało się już otrzymać telefon na wymianę za swój pechowy egzemplarz. Okazało się jednak, że nowy wariant przybył z tym samym problemem!

Warto jednak pamiętać, że takie same problemy miał też Samsung Galaxy S22, a producentowi udało się naprawić je za pomocą zwykłej aktualizacji oprogramowania - podobnie może być w przypadku Nothing Phone. Jednak drugi wspominany problem wydaje się być co prawda nie aż tak rozpowszechniony, ale też zdecydowanie poważniejszy.

We received the Nothing phone (1) Indian retail unit this morning. And just three hours in, we are seeing dead pixels around the selfie camera in our unit. Disappointing!!



Any of you facing any similar hardware issues in #Nothingphone1? pic.twitter.com/2jlsfIFaDB — Beebom (@beebomco) July 15, 2022

Niestety niektóre egzemplarze telefonu cierpią na wypalone piksele wokół przedniego aparatu. Usterka ta pojawia się nawet zaledwie po kilku godzinach użytkowania. Taki problem nie będzie możliwy do naprawienia za pomocą zwykłej aktualizacji - to niestety jest już problem sprzętowy i wymaga albo nowego ekranu, albo po prostu wymiany telefonu na nowy egzemplarz. Na tę chwilę są to pojedyncze przypadki (niestety jeden z nich przytrafił się portalowi technologicznemu, który miał napisać recenzję telefonu), ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.

Hi, we are sorry for the experience, please DM us to help you — Nothing Support (@nothingsupport) July 14, 2022

Na pewno ważne jest to, że dział reklamacji firmy dał już znać, że jest świadomy problemu i będzie starał się go jak najszybciej załatwić z klientami, którzy są nim dotknięci. Wygląda więc na to, że obawy przed nieistniejącym wsparciem ze strony nowopowstałego producenta (na tę chwilę) były bezpodstawne. Zobaczymy jednak, jak firma poradzi sobie z tym problemem - czy uda jej się wyjść z opresji obronną ręką, czy raczej nie zrobi Nic.