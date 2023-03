Nothing Phone (2) będzie napędzany przez najnowszy, flagowy procesor Qualcomm

Carl Pei, CEO marki Nothing, był obecny podczas tegorocznych targów MWC. To właśnie tam poinformował, że kolejna generacji smartfonu jego firmy będzie mogła pochwalić się jednym z najlepszych procesorów na rynku.

Firma Nothing potwierdziła podczas targów MWC 2023, że Nothing Phone (2) będzie napędzany przez flagowy chipset od Qualcomm. Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnej nazwy lub specyfikacji chipsetu Snapdragon od Qualcomm, ale spodziewamy się, że będzie to Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2.

Jest to o tyle ciekawe, że Nothing Phone (1) posiadał Snapdragona 778G Plus, a więc jeden z mniej zaawansowanych procesorów firmy Qualcomm. Pierwszy smartfon Nothing był bardziej przystępny cenowo niż większość flagowych telefonów, dlatego informacja o zastosowaniu Snapdragona 8 Plus Gen 2 może oznaczać, że Nothing Phone (2) będzie droższy od swojego poprzednika. Na ten moment ciężko spekulować, ile mogłaby wynosić jego cena, ale zastosowanie flagowego procesora może oznaczać, że będzie ona porównywalna z takimi smartfonami, jak Galaxy S23 lub iPhone 14.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Nothing Phone (1) został ujawniony w połowie 2022 roku, a moją recenzję tego smartfona można przeczytać tutaj. Producent wciąż nie podał jednak proponowanej premiery Nothing Phone (2), ale spodziewam się, że prawdopodobnie będzie to lipiec (w tym samym miesiącu pojawił się poprzednik).

Niewiele więcej wiadomo o tym urządzeniu, ale poprzedni duży przeciek zasugerował, że będzie posiadało większy akumulator niż poprzednik, jak również 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Przeciek mówi również, że Nothing Phone (2) zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED 120 Hz, podobnie jak pierwszy telefon tej firmy.