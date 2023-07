Nothing Phone (2) - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [03.07.2023]

Druga generacja smartfonu od firmy Nothing ma pojawić się tego lata. Wszystko wskazuje na to, że będzie to flagowiec z prawdziwego zdarzenia.

Spis treści

AKTUALIZACJA 03.07.2023

Nothing Phone (2) ma coraz mniej tajemnic, a premiera już 11 lipca

Nothing Phone (2) zostanie oficjalnie zaprezentowany już 11 lipca. Jednak wiele osób nie może się już teraz doczekać na informacje dotyczące kolejnego telefonu tej interesującej firmy. Na szczęście dla tych zniecierpliwionych są jeszcze przecieki, które gwarantują wcześniejszy wgląd w nadchodzące telefony. Tym razem leaker Ishan Agarwal postanowił zaprezentować kilka istotnych fragmentów nadchodzącego smartfona jeszcze przed spodziewaną premierą.

Nothing Phone (2) front & back. Very similar to the Phone (1) which I don't think is a bad thing? What do you say?#NothingPhone2 pic.twitter.com/Uuh1d7g32q — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 29, 2023

Ja widać po zdjęciach, nadchodzący telefon nie będzie specjalnie różnił się od swojego poprzednika. W połączeniu z wcześniejszymi fragmentarycznymi zdjęciami, które wrzuciła na Twittera sama firma Nothing, możemy spodziewać się bardzo podobnego interfejsu Glyph, jak w pierwszej generacji smartfona. Jest to dość zaskakujący obrót spraw, gdyż jeszcze kilka miesięcy temu Carl Pei zapewniał, że nowy telefon będzie miał zupełnie inny, bardziej zaawansowany interfejs LEDów z tyłu obudowy.

Zobacz również:

Tym razem jednak specyfikacja telefonu ma być ze zdecydowanie wyższej półki. Zamiast średniopółkowego Snapdragona 7XX, nowy telefon dostanie Snapdragona 8+ Gen 1, czyli zeszłoroczny flagowy układ, który powinien zapewnić długie lata szybkiej, płynnej pracy. Wiemy też, że nowy telefon dostanie w zestawie interesujący, przezroczysty kabel, który ma pasować do stylu całego zestawu o wiele bardziej, niż zwykł przewód w poprzedniej wersji. Całość będziemy mogli zobaczyć już za 2 tygodnie, podczas premiery ustalonej na 11 lipca.

AKTUALIZACJA 22.06.2023

Nothing Phone (2) może zadebiutować razem ze smartwatchem

Nothing, jak na firmę z bardzo krótką tradycją, radzi sobie świetnie na technologicznym rynku. Od sporego zainteresowania słuchawkami producenta, po dość niespodziewany sukces nietypowego Nothing Phone (1) - na tę chwilę wszystko udaje się firmie założonej przez byłego CEO OnePlusa.

Już za kilka tygodni spodziewamy się także premiery najnowszego produktu - Nothing Phone'a (2). Jednak nie ustaje też lawina plotek na temat przyszłości firmy. Wszystko wskazuje na to, że ma ona w planach powiększenie swojego katalogu o kolejne urządzenie i tym razem może to być smartwatch

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago.



Well, turns out it's a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification ????… pic.twitter.com/0npHX0Zy0r — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

Według najnowszych informacji odkrytych przez leakera Mukula Sharmę na Twitterze, Nothing jest już w posiadaniu znaku handlowego, który potrzebny jest, aby zastrzec nazwę Nothing Smartwatch na rynku. Dzięki temu firma będzie mogła sprzedawać smartwatch i zapewnić sobie jedyne prawa do takiej nazwy na rynku inteligentnych zegarków.

Oczywiście nie jest to jeszcze jasne potwierdzenie, że firma na pewno wejdzie na rynek z nowym zegarkiem - na razie takie działanie ma za zadanie upewnić się, że inny producent nie podkradnie Nothing nazwy zegarka w celu zrobienia biznesu na rozpoznawalnej nazwie. Rezerwowanie znaków towarowych jest powszechną praktyką i wiele firma ma ich tysiące tylko po to, aby żaden inny producent nie mógł z nich skorzystać. Jednakże możemy być pewni, że Nothing myśli nad stworzeniem smartwatcha - a przynajmniej chce mieć zawsze otwartą furtkę do zrobienia tego. Warto też przypomnieć Tweeta Carla Pei, który już kilka miesięcy temu zaznaczał, że byłby to ciekawy projekt. Może jednak ten ciekawy projekt już za jakiś czas stanie się rzeczywistością.

AKTUALIZACJA 26.05.2023

Nothing potwierdza datę premiery i pojemność baterii nadchodzącego Nothing Phone (2)

Nothing to bezsprzecznie jedna z najciekawszych firm produkujących aktualnie smartfony i akcesoria do nich. Jest to firma założona przez Carla Pei, który po odejściu z OnePlus ze względu na różne wizje dotyczące designu telefonów oraz ich systemów, postanowił stworzyć nowe telefony na swoich zasadach.

Już Nothing Phone (1) wzbudził spore poruszenie wśród entuzjastów technologii ze względu na swój interesujący design, niezłe podzespoły i lekki system operacyjny. Ze względu na to wiele oczu jest teraz zwróconych na jego następcę, który według plotek już niedługo ma pojawić się na rynku - a przynajmniej zostać oficjalnie zaprezentowany.

Jednakże, jak to zwykle w ostatnich latach bywa, już na kilka tygodni przed premierą pojawia się sporo przecieków na temat wyglądu, funkcji i specyfikacji nadchodzących smartfonów. Nie inaczej jest w przypadku Nothing Phone'a (2), którego elementy ujawniło samo Nothing, pokazując między innymi część tylnej obudowy z nowym interfejsem Glyph. Jednak nie jest to jedyne źródło informacji - tym razem nowe szczegóły zaprezentował sam prezes firmy, Carl Pei.

Tym razem w wywiadzie przeprowadzonym przez Forbes, Pei potwierdził zarówno czas premiery telefonu, jak i wielkość baterii nadchodzącego modelu. W obu przypadkach są to bardzo dobre informacje. Po pierwsze, premiera w wakacje została utrzymana - Carl Pei potwierdził, że telefon powinien pojawić się na rynku w lipcu 2023 roku. To nie wszystkie dobre informacje. Bateria w nowym modelu będzie miała pojemność 4700 mAh. To spore zwiększenie ogniwa względem poprzednika, który został wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh.

Pei potwierdził też kilka innych informacji dotyczących nadchodzącego smartfona. Po pierwsze, powinniśmy spodziewać się nowego interfejsu Glyph raz ze zwiększonymi możliwościami personalizacji, co z pewnością wpisze się jeszcze lepiej w nietypową stylistykę firmy. CEO Nothing potwierdził też, że nowy smartfon zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8+ Gen 1, który ma być idealnym pogodzeniem jego niższej ceny z jak najlepszą wydajnością.

AKTUALIZACJA 16.05.2023

Nothing Phone (2) na pierwszych testach wydajności

Nothing Phone (1) był powiewem świeżości na dość zastałym rynku smartfonów. Interesujący design wprowadzony na rynek przez nową firmę zachwiał równowagą sił wśród gigantów telefonicznych i przekonał do siebie sporą liczbę klientów. Jednak Carl Pei - prezes Nothing - zapowiadał, że to właśnie z drugą generacją smartfona przyjdzie najwięcej zmian i najwięcej możliwości zawładnięcia rynkiem smartfonów. Jako że premiera Nothing Phone'a (2) się zbliża, sprawdzamy co nowego o nim wiemy przed premierą.

W obecnych czasach dowiadujemy się wielu szczegółów o nadchodzącej technologii jeszcze przed jej wejściem na rynek dzięki częstym przeciekom w internecie. Tak też stało się tym razem. Portalowi MySmartPrice udało się odnaleźć nadchodzący smartfon w portalu Geekbench, gdzie przechodził on testy wydajności.

Na szczęście poza samymi wynikami testów dzięki temu przeciekowi zdobyliśmy więcej informacji na temat kilku innych elementów specyfikacji nowego telefonu. Wiemy już więc, że ma on wejść na rynek z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli ulepszoną wersją zeszłorocznego flagowca. Co więcej, będzie on dostępny z 12 GB pamięci RAM oraz z Androidem 13 na pokładzie.

Co ciekawe, mimo wykorzystania zeszłorocznego procesora, najnowszy Nothing Phone może swoimi osiągami z łatwością mierzyć się z niedawno zaprezentowanym Pixelem 7a - telefonem od Google, który bardzo szybko został okrzyknięty królem średniej półki. Wyniki Nothing Phone'a (2) mówią same za siebie - w teście jednordzeniowym osiągnął on 1253 punkty, podczas gdy wynik wielordzeniowy to 3833 punkty. Dla porównania, Pixel 7a osiągnął odpowiednio 1039 punktów i 3027 punkty.

Co prawda wyniki syntetycznych testów to nie wszystko, ale jednak zapowiada to bardzo sprawny smartfon, który może powalczyć o miano jednej z najlepszych propozycji na rynku. Jeśli wraz z mocnymi podzespołami Nothing spełni swoje obietnice interesującego designu i dobrego oprogramowaniu, Phone (2) może być hitem.

AKTUALIZACJA 04.05.2023

Premiera Nothing Phone (2) oficjalnie zapowiedziana

Premiera Nothing Phone (1) została na całym świecie powitana z wielkim entuzjazmem. Był to telefon w niezłej cenie, który poza średniopółkową specyfikacją oraz bardzo lekką nakładką na Androida mógł też pochwalić się niecodziennym designem, który wprowadzał trochę nowości do raczej konserwatywnego designu smartfonów innych marek. Ze względu na to wiele osób było zainteresowanych, jaki następny krok podejmie firma Nothing po sporym sukcesie swojego pierwszego telefonu. Wygląda na to, że już niedługo dowiemy się, co dalej.

Co prawda w międzyczasie Nothing wypuściło też na rynek kolejne słuchawki - Nothing Ear (1), jednak trzeba przyznać, że większość uwagi świata technologii zwrócone jest ku kolejnemu telefonowi producenta. nie bez przyczyny - według przecieków ma on mocno usprawnić formułę znaną z pierwszej generacji. Największą zmianą będzie zapewne klasa procesora. Ze średniopółkowej serii Snapdragon 7XX, Nothing ma zamiar przejść na Snapdragona 8+ Gen 1, czyli zeszłorocznego flagowca. Zapewni to nie tylko duży skok wydajnościowy, ale też możliwość jeszcze dłuższego wsparcia aktualizacjami.

Teraz, dzięki teaserowi zaprezentowanemu przez producenta, dowiedzieliśmy się więcej o przybliżonej dacie premiery kolejnego modelu. W nowym poście na Twitterze Nothing zapowiedziało, ze kolejna generacja telefonu trafi do sprzedaży już w lecie 2023 roku. Wiele osób spodziewało się, że producentowi wyprodukowanie kolejnego modelu zajmie trochę więcej czasu, wiec tak ambitny plan premiery może być sporym zaskoczeniem. Wygląda jednak na to, że Nothing jest przygotowane na większy popyt swojego drugiego telefonu, gdyż tym razem ma on także trafić do sprzedaży w USA, gdzie ostatni model nie był oficjalnie dostępny.

Na tę chwilę znamy kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego telefonu. Według przecieków ma ona zostać wyposażony w ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, nie znamy jednak jeszcze jego wielkości. Będzie go napędzał procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 8/12 GB RAMu. Telefon ma być dostępny z pamięcią wewnętrzną do 256 GB oraz baterią o pojemności 5000 mAh.

AKTUALIZACJA 30.03.2023

Nothing Phone (2) może być pierwszym, prawdziwym zabójcą flagowców

Branża urządzeń mobilnych przeszła w ciągu ostatnich kilku lat interesującą przemianę. Z jednej strony użytkownicy otrzymują topowe flagowce, za które nierzadko trzeba płacić ogromne pieniądze (iPhone 14 Pro/Xiaomi 13 Pro - ok. 6000 zł), a z drugiej na rynku pojawia się coraz więcej tańszych smartfonów, które nie odbiegają tak mocno od droższej konkurencji. Przykładem może być chociażby niedawna premiera Realme GT3, który poza solidnymi podzespołami otrzymał również funkcję szybkiego ładowania o mocy 240 W. Uzupełnienie baterii w tym urządzeniu trwa zaledwie 10 minut.

To nie jedyny przykład świetnego urządzenia, które kosztuje nierzadko połowę ceny flagowca. W trzecim kwartale zeszłego roku meliśmy przyjemność testować Motorolę Edge 30 Fusion oraz Xiaomi 12T, czyli dwa smartfony, które zadebiutowały w kwocie nieprzekraczającej 3000 zł. Oba telefony zrobiły na mnie świetne wrażenie, a po opublikowaniu recenzji nie miałem ochoty rozstawać się z żadnym z nich.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Kolejnym urządzeniem tego typu był Nothing Phone (1), czyli pierwszy telefon marki Nothing. Smartfon cieszył się sporą popularnością, co wynikało głównie z charakterystycznych plecków, na których umieszczony został tzw. Glyph Interface. Funkcja polegała na wykorzystaniu lampek LED do sygnalizowania powiadomień, nadchodzących połączeń oraz ładowania baterii. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze istotne przecieki na temat następcy urządzenia.

Nothing Phone (2) najprawdopodobniej będzie wykorzystywał jeden z topowych procesorów marki Qualcomm. Mowa o Snapdragonie 8 Plus Gen 1, czyli tej samej jednostce, która została wykorzystana do konstrukcji takich modeli jak Galaxy Z Fold 4 czy Xiaomi 12T Pro. Co ciekawe, dokładnie ten sam chipset znalazł się również w tegorocznym Realme GT3, który może być największym konkurentem smartfona marki Nothing. Oba urządzenia prawdopodobnie trafią do polskiej dystrybucji w podobnej cenie i zaoferują zbliżoną wydajność.

AKTUALIZACJA 02.03.2023

Nothing Phone (2) otrzyma Snapdragona 8 Plus Gen 2

Firma Nothing potwierdziła podczas targów MWC 2023, że Nothing Phone (2) będzie napędzany przez flagowy chipset od Qualcomm. Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnej nazwy lub specyfikacji chipsetu Snapdragon od Qualcomm, ale spodziewamy się, że będzie to Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2.

Jest to o tyle ciekawe, że Nothing Phone (1) posiadał Snapdragona 778G Plus, a więc jeden z mniej zaawansowanych procesorów firmy Qualcomm. Pierwszy smartfon Nothing był bardziej przystępny cenowo niż większość flagowych telefonów, dlatego informacja o zastosowaniu Snapdragona 8 Plus Gen 2 może oznaczać, że Nothing Phone (2) będzie droższy od swojego poprzednika. Na ten moment ciężko spekulować, ile mogłaby wynosić jego cena, ale zastosowanie flagowego procesora może oznaczać, że będzie ona porównywalna z takimi smartfonami, jak Galaxy S23 lub iPhone 14.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Nothing Phone (1) został ujawniony w połowie 2022 roku, a moją recenzję tego smartfona można przeczytać tutaj. Producent wciąż nie podał jednak proponowanej premiery Nothing Phone (2), ale spodziewam się, że prawdopodobnie będzie to lipiec (w tym samym miesiącu pojawił się poprzednik).

Niewiele więcej wiadomo o tym urządzeniu, ale poprzedni duży przeciek zasugerował, że będzie posiadało większy akumulator niż poprzednik, jak również 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Przeciek mówi również, że Nothing Phone (2) zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED 120 Hz, podobnie jak pierwszy telefon tej firmy.

AKTUALIZACJA 16.02.2023

Pierwsze przecieki na temat Nothing Phone (2)

O marce Nothing zrobiło się głośno przy okazji premiery ich pierwszego smartfona. Nothing Phone (1) został zaprezentowany na początku zeszłych wakacji i odniósł spory, komercyjny sukces. Urządzenie wyróżnia się na tle swojej konkurencji przede wszystkim unikalnym designem plecków, które posiadają zestaw światełek LED reagujących na konkretne akcje smartfona. Dodatkowo smartfon oferował solidne podzespoły i został zaprojektowany przez Carla Pei'a - jednego z twórców marki OnePlus, a obecnie założyciela firmy Nothing.

Wiele wskazuje na to, że popularny telefon czekają spore zmiany w tym roku. Poprzedni model zadebiutował jako propozycja ze średniej półki cenowej i na premierę kosztował nieco ponad 2000 zł (za wariant wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki). Założyciel marki zapowiedział jednak, że jego następca ma oferować bardziej flagowe doświadczenia z użytkowania, co jasno wskazuje na to, że Nothing Phone (2) zadebiutuje w innej półce cenowej.

Źródło: PCWorld/Artur Tomala

Takie informacje potwierdza również portal MySmartPrice, który dotarł do ekskluzywnych wiadomości na temat urządzenia. Smartfon ma pojawić się na rynku w drugiej połowie 2023 roku i otrzyma znacznie mocniejszy zestaw podzespołów od swojego poprzednika.

Nothing Phone (2) najprawdopodobniej zostanie oparty na procesorze marki Qualcomm z serii 8 Gen, który nie został jeszcze ogłoszony. Nie chodzi więc o modele takie jak Snapdragon 8 Gen 1 czy 8 Plus Gen 1, które zostały wykorzystane przy konstrukcji wielu popularnych flagowców (np. Galaxy S22 - 8 Gen 1, czy Xiaomi 12T Pro - 8 Plus Gen 1). Smartfon ma także otrzymać 12 GB pamięci RAM, czyli tyle samo ile droższa wersja jego poprzednika.

Źródło: PCWorld/Artur Tomala

Konkretna specyfikacja flagowca marki Nothing pozostaje tajemnicą, ale w sieci pojawiło się już sporo informacji dotyczących podzespołów w nowym Galaxy A54 5G. Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście wydajności jednego rdzenia oraz 1765 w teście wielu rdzeni. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi Galaxy A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.

Wszystko wskazuje więc na to, że nowy średniopółkowiec Samsunga będzie wyraźnie lepszy od swojego poprzednika. Nothing również szykuje spore zmiany w swoim flagowym produkcie, co zapowiada bardzo ciekawy pojedynek między tymi dwoma modelami. Warto zauważyć, że nowa marka proponuje zupełnie inne podejście do swoich produktów niż koreański gigant technologiczny. Założyciel Nothing - Carl Pei - wielokrotnie podkreślał, że preferuje smartfony, które oferują mniej możliwości personalizacji, ale za to gwarantują stabilne działanie sytemu oraz wysoką wydajność. Samsung z całą pewnością dba również o te aspekty, ale jednocześnie umożliwia większą ingerencję w wygląd poszczególnych elementów systemu, których design ma odpowiadać potrzebom użytkownika.