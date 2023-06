Nothing Phone (2) ma coraz mniej tajemnic, a premiera już niedługo

Nothing Phone (2) zostanie oficjalnie zaprezentowany już 11 lipca. Jednak wiele osób nie może się już teraz doczekać na informacje dotyczące kolejnego telefonu tej interesującej firmy. Na szczęście dla tych zniecierpliwionych są jeszcze przecieki, które gwarantują wcześniejszy wgląd w nadchodzące telefony. Tym razem leaker Ishan Agarwal postanowił zaprezentować kilka istotnych fragmentów nadchodzącego smartfona jeszcze przed spodziewaną premierą.

Nothing Phone (2) front & back. Very similar to the Phone (1) which I don't think is a bad thing? What do you say?#NothingPhone2 pic.twitter.com/Uuh1d7g32q