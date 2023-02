Nothing Phone (2) na pierwszych przeciekach! Czy ma szansę z Galaxy A54 5G? [16.02.2023]

Następca jednego z najpopularniejszych średniopółkowców z zeszłego roku jest coraz bliżej premiery.

Pierwsze przecieki na temat Nothing Phone (2)

O marce Nothing zrobiło się głośno przy okazji premiery ich pierwszego smartfona. Nothing Phone (1) został zaprezentowany na początku zeszłych wakacji i odniósł spory, komercyjny sukces. Urządzenie wyróżnia się na tle swojej konkurencji przede wszystkim unikalnym designem plecków, które posiadają zestaw światełek LED reagujących na konkretne akcje smartfona. Dodatkowo smartfon oferował solidne podzespoły i został zaprojektowany przez Carla Pei'a - jednego z twórców marki OnePlus, a obecnie założyciela firmy Nothing.

Wiele wskazuje na to, że popularny telefon czekają spore zmiany w tym roku. Poprzedni model zadebiutował jako propozycja ze średniej półki cenowej i na premierę kosztował nieco ponad 2000 zł (za wariant wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki). Założyciel marki zapowiedział jednak, że jego następca ma oferować bardziej flagowe doświadczenia z użytkowania, co jasno wskazuje na to, że Nothing Phone (2) zadebiutuje w innej półce cenowej.

Takie informacje potwierdza również portal MySmartPrice, który dotarł do ekskluzywnych wiadomości na temat urządzenia. Smartfon ma pojawić się na rynku w drugiej połowie 2023 roku i otrzyma znacznie mocniejszy zestaw podzespołów od swojego poprzednika.

Nothing Phone (2) najprawdopodobniej zostanie oparty na procesorze marki Qualcomm z serii 8 Gen, który nie został jeszcze ogłoszony. Nie chodzi więc o modele takie jak Snapdragon 8 Gen 1 czy 8 Plus Gen 1, które zostały wykorzystane przy konstrukcji wielu popularnych flagowców (np. Galaxy S22 - 8 Gen 1, czy Xiaomi 12T Pro - 8 Plus Gen 1). Smartfon ma także otrzymać 12 GB pamięci RAM, czyli tyle samo ile droższa wersja jego poprzednika.

Czy Nothing Phone (2) ma szansę z Galaxy A54 5G?

Konkretna specyfikacja flagowca marki Nothing pozostaje tajemnicą, ale w sieci pojawiło się już sporo informacji dotyczących podzespołów w nowym Galaxy A54 5G. Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście wydajności jednego rdzenia oraz 1765 w teście wielu rdzeni. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi Galaxy A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.

Wszystko wskazuje więc na to, że nowy średniopółkowiec Samsunga będzie wyraźnie lepszy od swojego poprzednika. Nothing również szykuje spore zmiany w swoim flagowym produkcie, co zapowiada bardzo ciekawy pojedynek między tymi dwoma modelami. Warto zauważyć, że nowa marka proponuje zupełnie inne podejście do swoich produktów niż koreański gigant technologiczny. Założyciel Nothing - Carl Pei - wielokrotnie podkreślał, że preferuje smartfony, które oferują mniej możliwości personalizacji, ale za to gwarantują stabilne działanie sytemu oraz wysoką wydajność. Samsung z całą pewnością dba również o te aspekty, ale jednocześnie umożliwia większą ingerencję w wygląd poszczególnych elementów systemu, których design ma odpowiadać potrzebom użytkownika.