Nothing Phone (2) nadchodzi już niedługo. Poznaliśmy kolejne szczegóły

Drugi telefon od Nothing jest już na horyzoncie, pojawiają się więc nowe przecieki na temat jego specyfikacji.

Nothing to bezsprzecznie jedna z najciekawszych firm produkujących aktualnie smartfony i akcesoria do nich. Jest to firma założona przez Carla Pei, który po odejściu z OnePlus ze względu na różne wizje dotyczące designu telefonów oraz ich systemów, postanowił stworzyć nowe telefony na swoich zasadach.

Już Nothing Phone (1) wzbudził spore poruszenie wśród entuzjastów technologii ze względu na swój interesujący design, niezłe podzespoły i lekki system operacyjny. Ze względu na to wiele oczu jest teraz zwróconych na jego następcę, który według plotek już niedługo ma pojawić się na rynku - a przynajmniej zostać oficjalnie zaprezentowany.

Jednakże, jak to zwykle w ostatnich latach bywa, już na kilka tygodni przed premierą pojawia się sporo przecieków na temat wyglądu, funkcji i specyfikacji nadchodzących smartfonów. Nie inaczej jest w przypadku Nothing Phone'a (2), którego elementy ujawniło samo Nothing, pokazując między innymi część tylnej obudowy z nowym interfejsem Glyph. Jednak nie jest to jedyne źródło informacji - tym razem nowe szczegóły zaprezentował sam prezes firmy, Carl Pei.

Tym razem w wywiadzie przeprowadzonym przez Forbes, Pei potwierdził zarówno czas premiery telefonu, jak i wielkość baterii nadchodzącego modelu. W obu przypadkach są to bardzo dobre informacje. Po pierwsze, premiera w wakacje została utrzymana - Carl Pei potwierdził, że telefon powinien pojawić się na rynku w lipcu 2023 roku. To nie wszystkie dobre informacje. Bateria w nowym modelu będzie miała pojemność 4700 mAh. To spore zwiększenie ogniwa względem poprzednika, który został wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh.

Pei potwierdził też kilka innych informacji dotyczących nadchodzącego smartfona. Po pierwsze, powinniśmy spodziewać się nowego interfejsu Glyph raz ze zwiększonymi możliwościami personalizacji, co z pewnością wpisze się jeszcze lepiej w nietypową stylistykę firmy. CEO Nothing potwierdził też, że nowy smartfon zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8+ Gen 1, który ma być idealnym pogodzeniem jego niższej ceny z jak najlepszą wydajnością.