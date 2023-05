Nothing Phone (2) pręży muskuły w benchmarkach. To może być jedyny konkurenta Pixela 7a

Nothing Phone (2) już niedługo powinien trafić do sprzedaży. Jego wyniki w testach syntetycznych dają duże nadzieję, na jednego z najlepszych średniaków na rynku.

Nothing Phone (1) był powiewem świeżości na dość zastałym rynku smartfonów. Interesujący design wprowadzony na rynek przez nową firmę zachwiał równowagą sił wśród gigantów telefonicznych i przekonał do siebie sporą liczbę klientów. Jednak Carl Pei - prezes Nothing - zapowiadał, że to właśnie z drugą generacją smartfona przyjdzie najwięcej zmian i najwięcej możliwości zawładnięcia rynkiem smartfonów. Jako że premiera Nothing Phone'a (2) się zbliża, sprawdzamy co nowego o nim wiemy przed premierą.

Na szczęście w obecnych czasach dowiadujemy się wielu szczegółów o nadchodzącej technologii jeszcze przed jej wejściem na rynek dzięki częstym przeciekom w internecie. Tak też stało się tym razem. Portalowi MySmartPrice udało się odnaleźć nadchodzący smartfon w portalu Geekbench, gdzie przechodził on testy wydajności.

Na szczęście poza samymi wynikami testów dzięki temu przeciekowi zdobyliśmy więcej informacji na temat kilku innych elementów specyfikacji nowego telefonu. Wiemy już więc, że ma on wejść na rynek z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli ulepszoną wersją zeszłorocznego flagowca. Co więcej, będzie on dostępny z 12 GB pamięci RAM oraz z Androidem 13 na pokładzie.

Co ciekawe, mimo wykorzystania zeszłorocznego procesora, najnowszy Nothing Phone może swoimi osiągami z łatwością mierzyć się z niedawno zaprezentowanym Pixelem 7a - telefonem od Google, który bardzo szybko został okrzyknięty królem średniej półki. Wyniki Nothing Phone'a (2) mówią same za siebie - w teście jednordzeniowym osiągnął on 1253 punkty, podczas gdy wynik wielordzeniowy to 3833 punkty. Dla porównania, Pixel 7a osiągnął odpowiednio 1039 punktów i 3027 punkty.

Co prawda wyniki syntetycznych testów to nie wszystko, ale jednak zapowiada to bardzo sprawny smartfon, który może powalczyć o miano jednej z najlepszych propozycji na rynku. Jeśli wraz z mocnymi podzespołami Nothing spełni swoje obietnice interesującego designu i dobrego oprogramowaniu, Phone (2) może być hitem.