Nothing Phone (2) zadebiutuje w tym roku! Zeszłoroczny killer flagowców może sam stać się flagowcem

Założyciel marki Nothing zapowiedział następcę popularnego smartfona.

Nothing Phone (1) zadebiutował na rynku w lipcu zeszłego roku. Smartfon odniósł ogromny sukces komercyjny, który zawdzięcza świetnemu marketingowy firmy Nothing oraz kilku unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Podczas prezentacji urządzenia uwaga użytkowników skupiła się głównie na charakterystycznych lampkach LED, znajdujących się na pleckach telefonu. Mimo iż nie mają one zbyt wielu zastosowań w codziennym użytkowaniu (choć służą jako dioda powiadomień oraz element doświetlający zdjęcia) to stanowiły jedną z niewielu interesujących nowości na rynku mobilnym w zeszłym roku.

Nothing Phone (1) możemy obecnie kupić za niecałe 2000 zł w wariancie oferującym 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika. Urządzenie należy więc do średniej półki cenowej i przywodzi na myśl erę flagship killerów od OnePluse'a, czyli smartfonów, które za znacznie niższą cenę oferowały podobną wydajność oraz jakość wykonania co droższe flagowce.

Założyciel marki Nothing - Carl Pei - udzielił niedawno wywiadu dla portalu Inverse, któremu opowiedział o planach swojej marki na 2023 rok. W rozmowie pojawiła się informacja o kolejnym smartfonie firmy oraz jego potencjalnym debiucie na rynku. Nothing Phone (2) ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku i prawdopodobnie odejdzie nieco od swoich korzeni. Carl Pei zaznaczył, że ich nowy smartfon będzie celował w segment, który określił jako "premium", a więc możliwe, że urządzenie będzie wyraźnie droższe od swojego poprzednika.