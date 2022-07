Nothing Phone - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [01.07.2022]

Nothing Phone będzie smartfonem ze średniej półki cenowej, ale urządzenie ma naprawdę spory potencjałem by zagrozić droższym flagowcom.

Telefon otrzyma 6.5 calowy ekran wyposażony w 120 Hz odświeżanie obrazu.

Smartfon zadebiutuje z aparatem o rozdzielczości 50 MP i drugim 16 MP obiektywem szerokokątnym. Najciekawsza wydaje się jednak informacja dotycząca procesora, użytego do konstrukcji Nothing Phone'a.

Twórca marki - Carl Pei - jakiś czas temu ogłosił na swoim twitterze, że jednostką, na której oparte zostanie urządzenie będzie Snapdragon 778G +.

Procesor nie jest najsilniejszym chipsetem dostępnym obecnie na rynku, ale znany jest ze swojej kultury pracy.

W ocenie wydajności smartfona ogromne znaczenie będzie miała zatem optymalizacja nakładki Nothing OS, którą firma zaprezentowała jakiś czas temu.

Na bezpośrednie porównanie urządzenia z innymi telefonami będziemy musieli jeszcze poczekać, ale już teraz sprawdziłem jak w testach syntetycznych wypada on na tle Xiaomi 12S Lite oraz Samsunga Galaxy A53 - czyli innych przedstawicieli średniej półki cenowej.

Artykuł możecie przeczytać tutaj - LINK.

Smartfon będzie dostępny w trzech wariantach, od których uzależniona będzie jego cena:

Za Nothing Phone'a w wersji z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika zapłacimy około 2200 zł.

W podobnej kwocie na Allegro możemy znaleźć między innymi Samsunga Galaxy S21 FE, a o porównaniu obu telefonów przez pryzmat ich ceny pisałem tutaj - LINK.

Nothing Phone zadebiutuje na rynku już 12 lipca.

Urządzenie pojawi się w polskiej dystrybucji, a pierwszym partnerem firmy w naszym kraju będzie sklep X-Kom.

Co ciekawe, smartfon nie zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych. Jako europejscy użytkownicy przyzwyczailiśmy się raczej do odwrotnej sytuacji, w której telefon pojawia się za oceanem, ale brakuje go w oficjalnej polskiej dystrybucji. Tym razem sytuacja będzie odwrotna.

The Nothing Phone 1 will be available in Europe, Middle East, Asia and Australia pic.twitter.com/fMUMimo52K