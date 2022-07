Nothing Phone - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [21.07.2022]

Już wkrótce na rynku zadebiutuje nowy smartfon z Androidem. W tym tekście gromadzimy dla was wszystkie oficjalne informacje oraz przecieki związane z urządzeniem.

Aktualizacja [21.07.2022]

Problemy z ekranem oraz panelami LED

W sieci pojawiło się sporo skarg niezadowolonych użytkowników, którzy narzekają na awarie związane z ich egzemplarzami Nothing Phone'a.

Pierwszy z nich dotyczyły problemów związanych z ekranem, a konkretniej zieloną poświatą, która pojawia się w okolicach kamery do selfie.

We received the Nothing phone (1) Indian retail unit this morning. And just three hours in, we are seeing dead pixels around the selfie camera in our unit. Disappointing!!



Any of you facing any similar hardware issues in #Nothingphone1? pic.twitter.com/2jlsfIFaDB — Beebom (@beebomco) July 15, 2022

Niedługo później kolejni zawiedzeni klienci zaczęli wstawiać na twittera zdjęcia paneli LED, które odklejają się od plecków smartfona.

It seems the Nothing Phone (1) Glyph LED light strip is peeling on its own inside. Has anyone’s else faced this issue?@nothing #Nothingphone1 pic.twitter.com/mcduPmWMle — Amritanshu Mukherjee (@amritanshu700) July 19, 2022

Wygląda na to, że marka Nothing ma sporo problemów, z którymi będzie musiała się uporać w najbliższym czasie.

Aktualizacja [13.07.2022]

Czego nowego dowiedzieliśmy się po premierze

Nothing Phone zaliczył wczoraj swój oficjalny debiut. O samym evencie oraz moich pierwszych wrażeniach po premierze możecie przeczytać tutaj - LINK.

Większość specyfikacji, które poznaliśmy w trakcie wydarzenia była nam znana, choć pojawiło się również kilka nowych informacji. Dowiedzieliśmy się, że smartfon jest chroniony przez Gorilla Glass V, a jego korpus został wykonany z aluminium. Dzięki temu telefon ma być znacznie lżejszy niż np. iPhone, którego tak przypomina.

Twórca marki, Carl Pei, zapowiedział również, że funkcjonalność paneli LED znajdujących się na pleckach urządzenia (tzw. Glypgh Interface) będzie rozwijana, a kolejne opcje z nimi związane będą dodawane do funkcji smartfona.

Ciekawe wydaje się również podejście marki do ich autorskiej nakładki, czyli Nothing OS. Założyciel firmy wyjawił, że ich priorytetem jest stworzenie prostego systemu, pozbawionego bugów i błędów. Nothing Tech skupi się więc bardziej na utrzymaniu wysokiej wydajności ich autorskiej nakładki niż dodawaniu do niej nowych funkcji.

Aktualizacja [12.07.2022]

Już dzisiaj odbędzie się premiera Nothing Phone'a

Transmisja z wydarzenia rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie dostępna na oficjalnej stronie Nothing Tech. Smartfon najpierw trafi do sklepu producenta w Londynie oraz partnerów handlowych marki, a 21 lipca rozpocznie się jego sprzedaż na większą skalę.

Nothing Phone (1) sales schedule



- 16th to 20th July : Nothing Kiosk (London)

- 18th July : Limited Partner Sales

- 21st July : Open Sale (Globally)



Phone (1) will be available in markets across Europe & Asia



It will not be available in Africa, North/South America & Australia — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 11, 2022

Dawno nie było na rynku smartfonów tak wyczekiwanej premiery.

Znay tipster - Yogesh Brar - udostępnił na swoim twitterze wrażenia pierwszych testerów urządzenia, z których wynika, że naprawdę jest na co czekać. Wśród największych zalet smartfona użytkownicy wymieniają między innymi nakładkę Nothing OS, która będzie kluczowym elementem jeśli Nothing Phone ma zagrozić pozycji droższych flagowców.

Hearing good things about Nothing Phone from users



Common observations



- Charger & case in a separate box

- Fluid Animations

- Bug free UI

- Cameras are above average

- Display & Fingerprint sensor too good for the price

- Mixed reactions on Glyph



Top end model under ₹40k — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 11, 2022

Specyfikacja

Nothing Phone będzie smartfonem ze średniej półki cenowej, ale urządzenie ma naprawdę spory potencjałem by zagrozić droższym flagowcom.

Nothing Phone (1)



- 6.5" FHD+ OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 778G+ SoC

- 8/12GB RAM

- 128/256GB storage

- Rear Cam: 50MP (Sony) + 16MP (UW)

- Front Cam: 16MP

- Android 12, Nothing OS

- 4,500mAh battery, 45W charging, 15W wireless

- Stereo speakers, HDR10+, side mounted FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 30, 2022

Telefon otrzyma 6.5 calowy ekran wyposażony w 120 Hz odświeżanie obrazu.

Smartfon zadebiutuje z aparatem o rozdzielczości 50 MP i drugim 16 MP obiektywem szerokokątnym. Najciekawsza wydaje się jednak informacja dotycząca procesora, użytego do konstrukcji Nothing Phone'a.

Twórca marki - Carl Pei - jakiś czas temu ogłosił na swoim twitterze, że jednostką, na której oparte zostanie urządzenie będzie Snapdragon 778G +.

Procesor nie jest najsilniejszym chipsetem dostępnym obecnie na rynku, ale znany jest ze swojej kultury pracy.

W ocenie wydajności smartfona ogromne znaczenie będzie miała zatem optymalizacja nakładki Nothing OS, którą firma zaprezentowała jakiś czas temu.

Na bezpośrednie porównanie urządzenia z innymi telefonami będziemy musieli jeszcze poczekać, ale już teraz sprawdziłem jak w testach syntetycznych wypada on na tle Xiaomi 12S Lite oraz Samsunga Galaxy A53 - czyli innych przedstawicieli średniej półki cenowej.

Artykuł możecie przeczytać tutaj - LINK.

Szczerzej o tym co Nothing Phone robi inaczej niż pozostali producenci smartfonów pisałem tutaj - LINK.

Cena

Smartfon będzie dostępny w trzech wariantach, od których uzależniona będzie jego cena:

8 + 128 GB za 469.99 Euro (około 2200 zł)

8 + 256 GB za 499.99 Euro (około 2349 zł)

Nothing Phone 1 listed on Amazon Germany



8+128GB - €469.99

8+256GB - €499.99

12+256GB - €549.99 pic.twitter.com/QC08bnAFDo — TechDroider (@techdroider) June 30, 2022

Za Nothing Phone'a w wersji z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika zapłacimy około 2200 zł.

W podobnej kwocie na Allegro możemy znaleźć między innymi Samsunga Galaxy S21 FE, a o porównaniu obu telefonów przez pryzmat ich ceny pisałem tutaj - LINK.

Data premiery

Nothing Phone zadebiutuje na rynku już 12 lipca.

Urządzenie pojawi się w polskiej dystrybucji, a pierwszym partnerem firmy w naszym kraju będzie sklep X-Kom.

Co ciekawe, smartfon nie zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych. Jako europejscy użytkownicy przyzwyczailiśmy się raczej do odwrotnej sytuacji, w której telefon pojawia się za oceanem, ale brakuje go w oficjalnej polskiej dystrybucji. Tym razem sytuacja będzie odwrotna.

The Nothing Phone 1 will be available in Europe, Middle East, Asia and Australia pic.twitter.com/fMUMimo52K — Anthony (@TheGalox_) June 21, 2022

Nothing Phone będzie dostępny w Europie, Azji, Australii oraz na Bliskim Wschodzie.