Nothing Phone debiutuje już dzisiaj! Sprawdź jak oglądać premierę nowego smartfona

Dziś po południu odbędzie się oficjalna premiera nowego telefonu opartego na Androidzie. Podpowiadamy gdzie będzie można obejrzeć transmisje z tego wydarzenia.

Prezentacja urządzenia rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie dostępna na stronie producenta, do której link zajdziecie tutaj - LINK.

Remember how new tech used to make you feel? All the joy. And excitement. Let’s feel that again. By returning to instinct with Phone (1). In 48 hours.#nothingevent

12 July, 16:00 BST.

Watch online at https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/5Z6vJZn6gA — Nothing (@nothing) July 10, 2022

W trakcie eventu z całą pewnością zobaczymy twórcę marki - Carla Pei'a.

Projektant Nothing Phone'a wielokrotnie opowiadał już o swoim najnowszym produkcie, ale przyznam, że na tą prezentację czekam jak na żadną z poprzednich.

Zobacz również:

Czego możemy się spodziewać po smartfonie?

Urządzenie zostanie oparte na Snapdragonie 778G+ i zadebiutuje z, najnowszym obecnie, Androidem 12.

Pełną specyfikację smartfona możecie poznać tutaj (LINK), ale o wiele istotniejsze - na dzień przed premierą urządzenia - są opinie pierwszych użytkowników.

Yogesh Brar, znany z przecieków na temat branży mobilnej, udostępnił na swoim twitterowym profilu komentarze osób, które miały okazje testować już Nothing Phone'a.

Hearing good things about Nothing Phone from users



Common observations



- Charger & case in a separate box

- Fluid Animations

- Bug free UI

- Cameras are above average

- Display & Fingerprint sensor too good for the price

- Mixed reactions on Glyph



Top end model under ₹40k — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 11, 2022

Użytkownicy zwrócili uwagę na sprawnie działający system, bez bugów i z płynnymi animacjami oraz szybki czytnik liniii papilarnych.

Co ciekawe - mieszane opinie zebrał Glyph, czyli panel światełek LED znajdujących się na pleckach urządzenia.

Pomimo głosów niezadowolenia, wiele wskazuje na to, że Nothing Phone będzie świetnie zoptymalizowanym urządzeniem ze średniej półki, które będzie mogło realnie zagrozić znacznie droższym flagowcom. O wszystkim co nowy smartfon robi inaczej niż pozostali producenci, możecie przeczytać tutaj - LINK.