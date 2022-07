Nothing Phone i jego oficjalny debiut! Moje wrażenia po premierze

Na rynku zadebiutował właśnie długo wyczekiwany Nothing Phone. Czy hype budowany wokół premiery smartfona był uzasadniony?

Źródło: NothingTech

W ciągu pierwszych minut transmisji twórca marki - Carl Pei - opowiedział o głównych założeniach jakie towarzyszyły przy projektowaniu pierwszego smartfona marki Nothing. Wśród priorytetów znalazła się próba stworzenia urządzenia, które będzie ekscytowało i wyróżniało się na tle całej branży. Czy udało się tego dokonać?

Powiew świeżości

Zarówno sam smartfon jak i transmisja z jego premiery wprowadził powiew świeżości do branży mobilnej.

Przywykłem do tego, że zapowiedzi nowych telefonów oraz ich pierwsze pokazy odbywają się w nieco patetycznej atmosferze, z ogromnym telebimem w tle, na którym wyświetlane są najważniejsze informacje dotyczące urządzenia. Debiut Nothing Phone'a wyglądał inaczej.

Transmisja z wydarzenia trwała 30 minut, a jej większa część składała się z luźnej wypowiedzi założyciela marki opowiadającego o swoim nowym produkcie. Ciężko już dziś powiedzieć, czy smartfon faktycznie spełni wszystkie obietnice jakie składa nam jego twórca, ale z całą pewnością czuć było w jego słowach pasję do tego co udało mu się stworzyć wraz z całą firmą.

Czym zaskoczy nas Nothing Phone?

Są trzy elementy, na które firma ewidentnie położyła największy nacisk. Pierwszym z nich jest Glyph Interface, czyli panel z lampkami LED na pleckach urządzenia. Będą one mogły zostać zsynchronizowane z dzwonkami telefonów, czy poziomem naładowania baterii.

Twórca marki już teraz zapowiedział, że Glyph Interface będzie rozwijany, a funkcjonalność LED-ów znajdujących się na odwrocie smartfona będzie rozszerzana przez kolejne aktualizacje.

Drugą, wyraźne podkreślaną w trakcie prezentacji, cechą smartfona jest jego optymalizacja.

Zarówno nakładka Nothing OS jak i procesor Snapdragon 788G+ zostały wykorzystane w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi wysoką wydajność urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty systemu.

Smartfon będzie więc wykorzystywał sporo aplikacji wbudowanych domyślnie w Androida, a marka Nothing skupi się raczej na poprawianiu płynności działania systemu i naprawianiu ewentualnych bugów niż opracowywaniu nowych funkcji.

Założyciel firmy zdradził, że zespół inżynierów pracujących nad naprawianiem ewentualnych błędów systemu jest kilkukrotnie większy od drużyny odpowiedzialnej za kreowanie kolejnych funkcji nakładki.

Uważam, że to świetnie podejście - szczególnie w przypadku smartfona opartego na Androidzie. W sklepie play znajdziemy ogromną kolekcję aplikacji, które mogą dodać do naszego urządzenia niezliczoną ilość opcji. Wszystkie te możliwości nie znaczą jednak zbyt wiele, jeśli telefon się po prostu zacina i nie działa płynnie. W przypadku Nothing Phone'a ma nie być z tym żadnych problemów, a szybkość sytemu jest priorytetem producenta.

Źródło: NothingTech

Ostatnią istotną kwestią jest design urządzenia.

Trzeba przyznać, że smartfon faktycznie wyróżnia się na tle innych telefonów. Nie tylko przez lampki na pleckach, ale i płaski ekran z idealnie proporcjonalnymi ramkami.

Nothing Phone ma prosty, minimalistyczny wygląd i przypomina bardziej iPhone'a niż inne urządzenia oparte na Androidzie. Wiemy natomiast, że telefon ma być znacznie lżejszy niż flagowiec Apple, ponieważ jego korpus został wykonany z aluminium, a nie stali nierdzewnej.

Po zakończeniu transmisji (której zapis możecie obejrzeć tutaj - LINK) nurtuje mnie jedno pytanie.

Czy Nothing Phone to smartfon, o którym będzie głośno jedynie przez całe lato, czy faktycznie jest on na tyle dobrym telefonem, że w grudniu będziemy jeszcze o nim pamiętać?

Trzeba przyznać, że urządzenie prezentuje się naprawdę interesująco, ale ilość smartfonów ze średniej półki, które trafiają na rynek jest tak duża, że trzeba czegoś więcej niż intrygi by zostać wybranym przez potencjalnego klienta.