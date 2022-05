Nothing Phone: wszystko co wiemy na temat nowego smartfona z Androidem

Na temat debiutu urządzenia wiadomo niewiele, jednak możliwe, że smartfon ukaże się już latem 2022 roku. Gdyby data premiery została przesunięta na jesień, marka musiałaby liczyć się z silną konkurencją ze strony takich gigantów jak Samsung czy Apple. Trzeci kwartał roku ma bowiem obfitować w premiery flagowców największych producentów w branży mobilnej.

Firma Carla Pei ogłosiła współpracę z marką Qualcomm, dzięki czemu już dziś wiemy, że Nothing Phone będzie wyposażony w procesor Snapdragon. Dokładna specyfikacje układu nie jest jednak znana, tak więc nie możemy być pewni czy nowy smartfon z Androidem będzie korzystał z popularnego Snapdragona 8 Gen 1 czy innej wersji podzespołów. Wiemy natomiast, że smartfon zostanie oparty na najnowszym obecnie Androidzie 12 z autorską nakładką Nothing OS, której wersje beta już dziś można przetestować w sklepie Play. Na pokładzie urządzenia najprawdopodobniej znajdziemy również ekran AMOLED oraz baterie o pojemności 4500 mAh.

Zagadką pozostaje jednak wygląd sprzętu. Carl Pei znany jest głównie z świetnie przyjętych słuchawek Nothing Ear, można więc spekulować, że smartfony marki będą nawiązywały swoją estetyką do wypuszczonych wcześniej produktów.

