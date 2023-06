Nothing na smartfonach i słuchawkach nie kończy. Firma zainteresowała się rynkiem smartwatchy

W niedalekiej przyszłości mamy zobaczyć nowy Nothing Phone (2). Jednak nowy producenta nie chce spocząć na laurach i ma zamiar wypuścić na rynek kolejny produkt. Tym razem będzie to smartwatch - na to przynajmniej wskazują znaki towarowe.

Nothing, jak na firmę z bardzo krótką tradycją, radzi sobie świetnie na technologicznym rynku. Od sporego zainteresowania słuchawkami producenta, po dość niespodziewany sukces nietypowego Nothing Phone (1) - na tę chwilę wszystko udaje się firmie założonej przez byłego CEO OnePlusa.

Już za kilka tygodni spodziewamy się także premiery najnowszego produktu - Nothing Phone'a (2). Jednak nie ustaje też lawina plotek na temat przyszłości firmy. Wszystko wskazuje na to, że ma ona w planach powiększenie swojego katalogu o kolejne urządzenie i tym razem może to być smartwatch

Zobacz również:

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago.



Well, turns out it's a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification ????… pic.twitter.com/0npHX0Zy0r — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

Według najnowszych informacji odkrytych przez leakera Mukula Sharmę na Twitterze, Nothing jest już w posiadaniu znaku handlowego, który potrzebny jest, aby zastrzec nazwę Nothing Smartwatch na rynku. Dzięki temu firma będzie mogła sprzedawać smartwatch i zapewnić sobie jedyne prawa do takiej nazwy na rynku inteligentnych zegarków.

Oczywiście nie jest to jeszcze jasne potwierdzenie, że firma na pewno wejdzie na rynek z nowym zegarkiem - na razie takie działanie ma za zadanie upewnić się, że inny producent nie podkradnie Nothing nazwy zegarka w celu zrobienia biznesu na rozpoznawalnej nazwie. Rezerwowanie znaków towarowych jest powszechną praktyką i wiele firma ma ich tysiące tylko po to, aby żaden inny producent nie mógł z nich skorzystać. Jednakże możemy być pewni, że Nothing myśli nad stworzeniem smartwatcha - a przynajmniej chce mieć zawsze otwartą furtkę do zrobienia tego. Warto też przypomnieć Tweeta Carla Pei, który już kilka miesięcy temu zaznaczał, że byłby to ciekawy projekt. Może jednak ten ciekawy projekt już za jakiś czas stanie się rzeczywistością.