Nothing zaprezentowało kolejny produkt...A my właśnie zaczynamy go testować!

Popularna marka pokazała nowe, bezprzewodowe słuchawki.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

O marce Nothing zrobiło się głośno przy okazji premiery ich pierwszego smartfona. Nothing Phone (1) został zaprezentowany na początku wakacji i odniósł spory, komercyjny sukces. Urządzenie wyróżnia się na tle swojej konkurencji przede wszystkim unikalnym designem plecków, które posiadają zestaw światełek LED - reagujących na konkretne akcje smartfona.

Producent zaprezentował dzisiaj kolejny produkt, którym są słuchawki bezprzewodowe Ear (stick). Pod względem designu urządzenie nie różni się za mocno od swojego poprzednika, czyli Nothing Ear (1). Wizualnie słuchawki prezentują się niemalże identycznie.

Źródło: Nothing

Podczas prezentacji wymieniono jednak szereg zmian, które zostały wprowadzone do tego by usprawnić działanie słuchawek. Poprawie uległa jakość dźwięku oraz stabilność połączenia Bluetooth, a także waga, która ma być odczuwalnie mniejsza niż w przypadku poprzedniego modelu. Nothing (stick) zostaną wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumu oraz możliwość kontroli poszczególnych parametrów poprzez dotknięcie słuchawek.

Nothing (stick) mają wytrzymać do 7 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu, które będziemy mogli przedłużyć do 29 godzin dzięki etui ładującemu.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Właściciele Nothing Phone'a (1) nie muszą instalować żadnych dodatkowych aplikacji, ponieważ słuchawkami można kontrolować bezpośrednio z poziomu ustawień ich smartfona. Producent zapewnia jednak, że urządzenie będzie działało także z innymi telefonami opartymi na systemie Android oraz iPhone'ami. Aplikacja do kontroli słuchawek będzie dostępna w Sklepie Play oraz AppStorze.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Intrygująco prezentuje się etui na słuchawki, które otwiera się w dość nietypowy sposób. Zamiast typowego zamknięcia z góry, Nothing (stick) wyciągamy z niego poprzez przekręcenie.