Notion ma już swoją polską społeczność! Notion Polska z udanym launchem na kampusie Google for Startups

Po kilku miesiącach przygotowań, polska społeczność Notion oficjalnie wystartowała. Wydarzenie odbyło się na kampusie Google for Startups w Warszawie, na które przyszło liczne grono słuchaczy.

W czwartkowy wieczór odbył się oficjalny launch Notion Polska, czyli polskiej społeczności Notion. Jednocześnie swój launch miało Balanced Systems, agencja konsultingowa Notion, która wspiera nas w budowaniu społeczności.

Podczas wydarzenia odbyły się 4 panele tematyczne:

Artur Tomala i Kuba Skupień opowiedzieli o Notion Polska, genezie powstania społeczności i jej planach na przyszłość. Alex Antoszek, Jakub Skupień i Artur Tomala, założyciele Notion Polska Fot. Notion Polska Aleks Antoszek oficjalnie przedstawił światu swoją firmę konsultingową, Balanced Systems, która zapewnia spersonalizowane przestrzenie robocze Notion, audyty i integracje API zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Alex Antoszek, założyciel Balanced Systems Fot. Notion Polska Chris Rodriguez podzielił się swoją ciekawą relacją z Notion, pełnej wzlotów i upadków. Chris Rodriguez, ambasador Notion ze Szwecji Fot. Notion Polska Michał Żołnieruk zaprezentował swoją najnowszą aplikację, dzięki której korzystanie z Notion jest jeszcze łatwiejsze. Michał Żołnieruk, Full Stack Developer Fot. Notion Polska

Jak piszą założyciele Notion Polska:

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia, a także gościom, którzy tak licznie nam zaufali i przyszli nas posłuchać. Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania zostały dostrzeżone i możemy tworzyć tę społeczność razem z wami.

Dla wszystkich nieobecnych na wydarzeniu, poniżej przygotowałem spis informacji na temat Notion Polska, o których była mowa na miejscu.

Fot. Notion Polska

Założyciele Notion Polska

Notion Polska powstało z inicjatywy trzech osób:

Aleks Antoszek - Konsultant i ambasador Notion. Założyciel oficjalnego kanału Notion na Reddit, a obecnie zarządza społecznością Thomasa Franka.

- Konsultant i ambasador Notion. Założyciel oficjalnego kanału Notion na Reddit, a obecnie zarządza społecznością Thomasa Franka. Jakub Skupień - Student psychologii i project manager. Miłośnik dobrej kawy, który zaraża innych pasją do Notion i pomaga im w korzystaniu z tego narzędzia.

- Student psychologii i project manager. Miłośnik dobrej kawy, który zaraża innych pasją do Notion i pomaga im w korzystaniu z tego narzędzia. Artur Tomala - Redaktor i twórca internetowy. Pasjonat, który pomaga w zwiększaniu produktywności oraz organizacji czasu pracy dzięki narzędziom no-code i Notion.

Poza tym, jesteśmy po prostu wieloletnimi użytkownikami Notion, którzy chcą stworzyć przestrzeń dla podobnie myślących ludzi, abyśmy mogli dzielić się swoją pasją do tego narzędzia. Tak właśnie powstał pomysł na stworzenie Notion Polska.

Czym jest Notion Polska?

Notion Polska jest odpowiedzią na stale rosnący rynek Notion, szczególnie w naszym kraju, a także brak żywej i dynamicznej społeczności skupionej wokół tego narzędzia.

Chcemy stworzyć miejsce, w którym każdy entuzjasta Notion będzie mógł nie tylko porozmawiać i uzyskać porady od bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, ale także znaleźć pomocne zasoby, dzięki którym korzystanie z Notion będzie jeszcze łatwiejsze.

Fot. Notion Polska

Filary działalności Notion Polska

Społeczność

Pierwszym celem jest zbudowanie żywej społeczności. Oczywiście każdy, niezależnie od tego, czy mówi po polsku, czy nie, będzie mógł do niej dołączyć i tworzyć ją razem z nami. Notion Polska jest skierowane nie tylko do polskojęzycznych użytkowników, ale do wszystkich, którzy mieszkają w naszym kraju i chcą być w kontakcie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Choć zdecydowana większość naszych działań będzie prowadzona w języku polskim, na naszym serwerze Discord będzie można znaleźć przestrzeń przygotowaną specjalnie dla osób anglojęzycznych.

Zasoby

Drugim celem jest oferowanie podstawowych, ale także zaawansowanych szablonów Notion, tworzonych przez nas samych, a później przez naszą społeczność.

Szablony to jednak nie wszystko, ponieważ będziemy również oferować poradniki i kursy dotyczące Notion. Chcemy stworzyć kompendium wiedzy o tym narzędziu, uczyć jego obsługi i pomagać każdemu, kto dopiero zaczyna z nim swoją przygodę.

Na chwilę obecną w ofercie Notion Polska znaleźć można trzy produkty:

Darmowy pakiet startowy Notion - zawiera podstawowe szablony do organizacji życia i pracy; Fot. Notion Polska

Szablon śledzenia wydatków - niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy właścicielem małej firmy, ten szablon ułatwi ci śledzenie swoich wydatków i podejmowanie świadomych decyzji finansowych; Fot. Notion Polska

Szablon do planowania podróży - organizuj i śledź swój plan podróży, aby zapewnić sobie spokój i mieć wszystko pod kontrolą. Fot. Notion Polska

Wydarzenia

Trzecim celem jest organizowanie spotkań, warsztatów i innych wydarzeń tematycznych, na których będziemy opowiadać o naszej działalności i społeczności, a także uczyć o Notion.

Dołożymy wszelkich starań, aby na nasze spotkania zapraszać innych ciekawych speakerów, którzy chętnie opowiedzą o swojej historii i zastosowaniach Notion w różnych dziedzinach życia i pracy. Oczywiście na każdym spotkaniu, po części konferencyjnej, będzie można swobodnie porozmawiać i nawiązać nowe kontakty.

Jak można dołączyć do społeczności Notion Polska?

Strona internetowa

Przede wszystkim zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem notionpolska.com, gdzie można znaleźć wszystkie informacje o nas i naszych działaniach. Prowadzimy również bloga, gdzie będzie można przeczytać o naszych najnowszych działaniach.

Serwer Discord

Stworzyliśmy serwer Discord, który będzie służył jako centrum naszej społeczności. To właśnie tam będziecie mogli swobodnie porozmawiać z nami i innymi członkami społeczności, skonsultować się z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami, a także znaleźć najnowsze informacje na temat Notion Polska.

Newsletter

Naszym drugim kanałem informacyjnym będzie newsletter Notion Polska. Każdy, kto się do niego zapisze, będzie otrzymywał od nas aktualne informacje o społeczności, naszych najnowszych zasobach i wydarzeniach, a także o samym Notion.

Do Discorda i newslettera można dołączyć bezpośrednio na stronie, gdzie znajdują się odpowiednie odnośniki lub skanując poniższe kody QR.