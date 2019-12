Nova - czy będzie to nazwa nowej linii urządzeń Huawei?

Dwa dni temu pisaliśmy o pojawieniu się słuchawek Huawei - NovaBuds. Wszystko wskazuje na to, że może być to początek nowej marki producenta.

Chiński producent złożył do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek rejestracyjny znaku towarowego NovaBuds. Jest on powiązany ze słuchawkami oraz goglami VR i podzespołami odpowiedzialnymi za przetwarzanie dźwięku. Słuchawki w przypadku Huawei to nic nowego - wystarczy wspomnieć choćby ich bezprzewodowy model FreeBuds 3 (na zdjęciu), który pojawił się we wrześniu 2019 roku. Informacja o szykowaniu nowych była zaskoczeniem, a w sieci pojawiły się pogłoski, że Nova może być całkiem nowa marką w portfolio producenta, a NovaBuds to pierwszy jej przedstawiciel.

Najnowsze plotki i pogłoski pogłębiają ten temat, podając, że marka Nova ma dotyczyć nie tylko słuchawek i urządzeń audio, ale również inteligentnych akcesoriów, jak głośniki oraz werables, czyli elektronika noszona. Wyróżnikiem urządzeń sygnowanych tą nazwą ma być wysoka jakość i przyjazne ceny. Oczywiście konsumenci nie mieliby nic przeciwko, ale czy to prawda? Przekonamy się o tym w kolejnych miesiącach.