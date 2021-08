Nowa Królowa Elżbieta II w 5 sezonie The Crown!

Netflix poinformował, kogo zobaczymy w kolejnym sezonie serialu "The Crown" przedstawiającym losy monarchy Wielkiej Brytanii.

"The Crown" to brytyjsko-amerykański serial biograficzny opowiadający historię Królowej Elżbiety II, która jest najdłużej panującą monarchą Wielkiej Brytanii. Sezon pierwszy oraz drugi skupiły się na początkach jej panowania w latach 1947-1964. Sezon trzeci jest naturalnie przedstawieniem kolejnego okresu jej panowania, a mowa o latach 1964-1977. W czwartej części opowieści przyszło nam zobaczyć okres 1972-1981, w którym to działy się zdarzenia w większości z nas znane z gazet, popkultury czy lekcji historii. Aktualnie czekamy na piąty sezon, w którym to będziemy mogli obejrzeć już czas nam współczesne.

Źródło: The Royal Family

W związku z tym, ze serial w założeniu przedstawia naprawdę szeroko rozpięty okres czasu, twórcy musieli zdecydować się na regularną zmianę obsady. I tak, w pierwszym oraz drugim sezonie w głównej roli widzieliśmy młodziutką Claire Foy, a w kolejnych dwóch Olivię Colman. Niespodzianką dla widzów miało być to, kogo zobaczymy w piątym sezonie i tak oto właśnie dziś twórcy ogłosili, że nową odtwórczynią roli jest niezwykle utalentowana aktorka Imelda Staunton.

Niech żyje *nowa* królowa! ???? Imelda Staunton jako Elżbieta II w The Crown. pic.twitter.com/29ISZYIEi2 — Netflix Polska (@NetflixPL) July 30, 2021

Z pewnością jest ona znana wielu z nas, w końcu kobieta wystąpiła w takich hitach jak: "Vera Drake", "Dumni i wściekli", "Harry Potter i Zakon Feniksa", "Niania", "Szepty" i "Rozważna i romantyczna", a to tylko niewielka część jej dorobku artystycznego. Wygląda na to, ze Ci, którzy kojarzą ją tylko jako Dolores Umbridge będą mogli zweryfikować swoje skojarzenia - rola Królowej Elżbiety II wyjątkowo do niej pasuje. Zresztą, sami tylko spójrzcie, jak wspaniale wygląda w charakteryzacji na powyższym zdjęciu.

