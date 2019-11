Nowa Motorola Razr zaprezentowana! Klasyka łączy się z nowoczesnością

Motorola właśnie dołączyła do grona producentów, którzy w swoim portfolio posiadają smartfon ze składanym, elastycznym ekranem. Przy czym możliwe, że nowa Motorola Razr robi to najlepiej.

Obecnie najpopularniejszym smartfonem z elastycznym ekranem jest Galaxy Fold od Samsunga. W oczekiwaniu na, wciąż niepewną, premierę Huawei Mate X, Motorola postanowiła oficjalnie zaprezentować swoje rozwiązanie.

Nie ma chyba osoby, która przynajmniej raz nie słyszała o klasycznych telefonach "z klapką" od Motoroli. Producent postanowił wykorzystać sprawdzony, klasyczny design i wyposażyć go w nowoczesną technologię. Kluczowym elementem specyfikacji smartfonu Motorola Razr jest 6,2-calowy, elastyczny wyświetlacz POLED o rozdzielczości 2142 x 876 i proporcjach 21:9. Po złożeniu urządzenia, elastyczny ekran jest doskonale chroniony, a użytkownik otrzymuje do dyspozycji dodatkowy panel o przekątnej 2,7-cala i rozdzielczości 600 x 800 pikseli. Co istotne, zewnętrzny ekranik pozwoli na wykonanie większość ważnych czynności, bez potrzeby otwierania telefonu, jak np. wykonywanie połączeń, odbieranie sms-ów, robienie selfie czy nawet rozmowę z asystentem Google.

Jeśli chodzi o pozostałą część specyfikacji to Motorola Razr nie prezentuje się już tak ciekawie. Smartfon napędzany jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 710, który może liczyć na wsparcie 6 GB pamięci RAM. Zadbano również o 128 GB przestrzeni na dane użytkowników.

Na pokładzie Motoroli Razr znajdują się zaledwie dwa aparaty, jeden po zewnętrznej stronie (16 Mpix z f/1.7, EIS, Dual Pixel oraz podwójną diodą doświetlającą LED) i jeden w wycięciu notch głównego ekranu (5 Mpix z F/2.0). Nieco rozczarowuje również pojemność baterii, która wynosi zaledwie 2510 mAh, na szczęście producenta zadbał o funkcję szybkiego ładowania TurboPower (15W). Całość działa pod kontrolą systemu Android Pie 9.0.

Motorola nie ujawniła jeszcze dokładnej daty premiery i ceny urządzenia, ale spekuluje się, że ta może wynieść około 1500$ (~ 5850 zł). Jeśli się to potwierdzi, to Razr zostanie najtańszym smartfonem z elastycznym ekranem na rynku.

źródło: motorola