Nowa Motorola razr 40 Ultra jest bardzo fajna, ale ma jedną fatalną wadę

Nowy składak Motoroli ma wadę, której nie miał jeszcze żaden smartfon. Kto to wymyślił?

Testy wytrzymałości telefonów przeprowadzane są nie tylko w fabrykach przed premierą tych urządzeń. Sporo z nich każdy z telefonów przechodzi na co dzień, towarzysząc nam w życiu, często w kieszeni czy też plecaku lub torebce. Ze względu na to sporo osób specjalizuje się w przeprowadzaniu swoich własnych, trochę bardziej ekstremalnych testów wytrzymałości smartfonów. Najbardziej popularnym z nich jest Youtuber JerryRigEverything, który poddał próbie także najnowszego składaka Motoroli. Wyniki były zaskakujące nawet dla doświadczonego Youtubera.

Jak widać w powyższym filmiku, Motorola razr 40 Ultra radziła sobie w teście bardzo dobrze aż do czasu próby wygięcia telefonu. Niestety w niej telefon poległa, jednak nie ze zwykłego powodu, czyli zbyt słabej konstrukcji zawiasu. oczywiście złożenie go w jedną stronę - w przeciwieństwie do zwykłych telefonów, takich jak recenzowana ostatnio przeze mnie Motorola Edge 40 - nie jest takim problemem, ale już duży nacisk w stronę, gdzie nie składa się zawias, może powodować strukturalne uszkodzenia. Tak też się stało, ale nie w sposób, którego można by się spodziewać.

Zobacz również:

Okazało się, że co prawda zawias telefonu wytrzymał spory nacisk, ale niestety razr 40 Ultra ma sporą wadę konstrukcyjną, która przyczyniła się w tym samym momencie do strzaskania zewnętrznego ekranu. Okazuje się, że pod zewnętrznym ekranem znajduje się niezagospodarowane miejsce, więc kiedy Youtuber przyciskał w tym miejscu palcem, wyświetlacz został strzaskany przez brak podparcia pod nim.

Oznaczało to niestety niezdany test dla telefonu oraz oczywiście strzaskany ekran zewnętrzny, jednak - co ciekawe - testowana część, czyli ekran wewnętrzy i zawias przetrwały. Nie wiemy niestety, z jakiego powodu Motorola zostawiła puste miejsce pod ekranem, gdyż zazwyczaj każdy milimetr w środku telefonu jest wypełniony przez producenta np. baterią czy innymi podzespołami. W tym jednak przypadku to zmarnowanie miejsca przyczyniło się także do znacznego zmniejszenia wytrzymałości całej konstrukcji.